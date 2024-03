O WhatsApp, atendendo às solicitações frequentes de seus usuários, iniciou testes de uma funcionalidade de segurança inovadora. Esta funcionalidade oferece aos usuários a opção de limitar a visualização e o uso de figurinhas que contêm avatares pessoais.

Essa atualização marca um passo importante no esforço contínuo do aplicativo para melhorar a privacidade e o controle do usuário sobre seu conteúdo digital.

WhatsApp limitado surpreende os usuários HOJE | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Implementação e funcionamento

A novidade foi introduzida na versão beta 2.24.6.8 do WhatsApp para dispositivos Android. Este recurso segue o mesmo padrão de privacidade já existente para os Status e fotos de perfil, reforçando o compromisso da plataforma com a segurança dos dados dos usuários.

Dentro das configurações de privacidade, o usuário encontra agora três novas opções para o gerenciamento de avatares em stickers: “meus contatos”, “pessoas selecionadas” e “ninguém”.

Esta flexibilidade garante que apenas as pessoas escolhidas pelo usuário possam ter acesso ao seu avatar em forma de sticker, promovendo um ambiente mais seguro e personalizado. Se ambos os usuários permitirem o uso de seus avatares, os adesivos correspondentes serão disponibilizados no carrossel de figurinhas, enriquecendo a comunicação com um toque mais pessoal.

Aumento do controle sobre a identidade digital

A introdução dessa opção de segurança é um avanço significativo na forma como os usuários podem gerenciar sua identidade digital e privacidade no WhatsApp. Com o novo recurso, é possível assegurar que a imagem pessoal de um indivíduo seja compartilhada exclusivamente com contatos em quem ele confia plenamente. Isso não só fortalece a segurança da informação, mas também amplia a sensação de conforto ao utilizar a plataforma.

Além disso, a capacidade de ver e usar os avatares de outros usuários introduz uma dimensão mais personalizada na comunicação. Isso contribui para uma experiência de usuário mais rica e envolvente, permitindo expressões mais autênticas e significativas em conversas.

Contudo, é importante destacar que, por estar ainda na fase beta, esse recurso está disponível apenas para um grupo limitado de usuários participantes do canal de testes.

Expectativas para o futuro

Enquanto a novidade está atualmente acessível somente para testadores beta, a expectativa é que, após a conclusão bem-sucedida dessa fase, a funcionalidade seja lançada para o público geral. Isso significará um avanço notável na forma como os usuários interagem com a plataforma, marcando um equilíbrio entre inovação tecnológica e proteção da privacidade.

A adoção desta nova configuração de privacidade pelo WhatsApp reflete o compromisso da empresa em responder às necessidades e preocupações de seus usuários. Ao permitir um controle mais detalhado sobre a partilha de avatares, a plataforma não só melhora a segurança e a personalização das conversas, mas também reafirma sua posição como líder em mensageria segura e confiável.

À medida que o WhatsApp continua a explorar novas formas de melhorar a experiência do usuário, mantendo um alto padrão de segurança e privacidade, a comunidade global de usuários permanece atenta às inovações futuras que seguirão este lançamento.

A antecipação pela ampla liberação dessa funcionalidade sublinha a importância crescente da autodeterminação digital em nossa sociedade conectada.

