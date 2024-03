Novo consignado do FGTS está aprovado, mas bancos não querem

Recentemente, o governo federal lançou a FGTS Digital, uma plataforma inovadora destinada a simplificar a concessão de crédito consignado privado aos trabalhadores brasileiros. Com essa nova funcionalidade, esperava-se uma facilitação no acesso ao saque-aniversário do FGTS, sem a necessidade de estabelecer convênios com empregadores.

Este avanço foi visto como uma potencial revolução no mercado de crédito consignado, mas apesar da aprovação técnica, os bancos estão mostrando certa resistência a essa nova proposta.

Novo consignado do FGTS: Resistência dos Bancos

O FGTS Digital foi idealizado como um meio para expandir e facilitar o acesso ao crédito consignado, eliminando algumas das barreiras burocráticas existentes.

Porém, conforme apontado pelo Valor Econômico, as instituições financeiras têm uma visão diferente: elas consideram a nova plataforma como um complemento às opções de antecipação do saque-aniversário do FGTS.

Enquanto o governo enxerga a plataforma como uma alternativa viável, os bancos avaliam cautelosamente a ampliação de suas ofertas de crédito consignado, ponderando sobre o impacto dessa nova modalidade no mercado financeiro existente.

Entenda a nova possibilidade

O crédito consignado do FGTS é uma modalidade de empréstimo na qual o trabalhador utiliza parte do saldo de seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) como garantia.

Essa forma de crédito permite que o trabalhador tenha acesso a empréstimos com taxas de juros geralmente mais baixas, tornando-o uma opção atraente para quem precisa de recursos financeiros, mas não deseja comprometer demais sua renda mensal.

O saldo do FGTS serve como uma garantia para a instituição financeira, diminuindo o risco do empréstimo e, consequentemente, reduzindo as taxas de juros aplicadas.

Um aspecto importante do crédito consignado do FGTS é a sua vinculação ao saque-aniversário, uma opção que permite ao trabalhador retirar anualmente uma parte do saldo de seu FGTS.

Neste tipo de empréstimo, o trabalhador pode comprometer uma parte desses saques anuais como pagamento do crédito obtido. Isso significa que, durante a vigência do empréstimo, o trabalhador não terá acesso ao valor integral de seu saque-aniversário, pois uma parte será automaticamente destinada ao pagamento do empréstimo consignado.

Essa modalidade oferece uma alternativa de crédito mais acessível, principalmente para aqueles que talvez não tenham outras formas de garantia a oferecer.

Implementação e Impacto do Novo Sistema

Apesar do otimismo inicial, a implantação da FGTS Digital e do novo modelo de crédito consignado tem enfrentado obstáculos, principalmente em relação à aceitação e adaptação por parte dos bancos.

Especialistas do setor financeiro preveem que a nova forma de crédito consignado poderia rivalizar com o volume de crédito oferecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Porém, é importante lembrar que a adaptação completa dos trabalhadores a este novo sistema demandará tempo. Além disso, os bancos estão preocupados com o impacto que a nova modalidade poderá ter nas suas estratégias de lucro e na tesouraria, especialmente porque o valor dos empréstimos estará disponível mais rapidamente nas contas dos clientes.

