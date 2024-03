Chegou o dia do presente em forma de dinheiro na Caixa: até mais de R$ 1.555,87

Imagine abrir hoje mesmo a sua conta na Caixa e encontrar um extra até R$ 1.555,87 esperando por você.

Este sonho está se tornando realidade para muitos trabalhadores brasileiros neste ano com a liberação do abono salarial PIS/PASEP 2024.

Se você recebeu entre R$1.212 e R$1.600 em 2022, é hora de ficar atento às datas e detalhes para não perder essa oportunidade.

Saiba mais sobre o abono salarial PIS/PASEP 2024 e veja se você pode receber até R$1.555,87. Entenda as regras e prepare-se para sacar seu dinheiro. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br).

Presentão na Caixa: o que você precisa saber sobre PIS e PASEP

O PIS, destinado a trabalhadores do setor privado, e o PASEP, para servidores públicos, são mais do que apenas siglas.

Eles representam uma ajuda financeira anual importante, administrada pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil, respectivamente.

Mas, você sabe por que valores entre R$1.212 e R$1.600 dão direito a esse benefício? É simples: os critérios incluem ter trabalhado ao menos um mês em 2022, receber até dois salários mínimos e ter os dados atualizados na RAIS.

Veja: Nasceu em janeiro e não receber o PIS? Veja quando o PIX pode ser enviado

Entendendo as regras e o calendário

Para ser elegível ao abono, é essencial ter cinco anos de cadastro no PIS/PASEP, trabalhar com remuneração de até dois mínimos e estar com as informações profissionais em dia.

O calendário de 2024 trouxe novidades, unificando os pagamentos pelo mês de aniversário, facilitando o planejamento financeiro dos beneficiários.

Valores e como receber seu abono

A tabela de valores varia conforme os meses trabalhados no ano-base, indo de R$ 117,67 para um mês até R$ 1.412,00 para quem trabalhou o ano inteiro, baseado no salário mínimo atual. Saber quanto você vai receber é essencial para planejar seus próximos passos.

Como fazer para receber seu benefício?

Se você está enquadrado nas regras, receber o PIS/PASEP é o próximo passo. Para quem é vinculado ao PIS, a Caixa Econômica Federal facilita o saque em agências, caixas eletrônicos, ou até mesmo deposita diretamente na conta para correntistas.

Já o PASEP, gerido pelo Banco do Brasil, segue procedimento similar para seus beneficiários. Atualize seus dados e fique de olho no calendário para garantir seu abono.

A hora de verificar seu direito é agora

Não deixe para a última hora. Verifique se você se encaixa nos critérios e esteja atento às datas de pagamento conforme seu mês de aniversário. Veja:

Nascidos em janeiro: a partir de 15 de fevereiro; já foi pago

Nascidos em fevereiro: a partir de 15 de março; liberação em alguns dias

Nascidos em março e abril: a partir de 15 de abril;

Nascidos em maio e junho: a partir de 15 de maio;

Nascidos em julho e agosto: a partir de 17 de junho;

Nascidos em setembro e outubro: a partir de 15 de julho;

Nascidos em novembro e dezembro: a partir de 15 de agosto.

O abono salarial PIS/PASEP de 2024 é uma oportunidade imperdível para dar aquele alívio no orçamento ou mesmo investir em algo especial.

Lembre-se, este benefício é um direito seu como trabalhador brasileiro. Aproveite essa chance para fazer seu dinheiro trabalhar por você.

Em resumo, a chegada do PIS/PASEP é uma notícia excelente para milhões de brasileiros. Além de ser um reconhecimento pelo trabalho realizado, é uma ajuda financeira que pode fazer a diferença no dia a dia.

Se você se qualifica, assegure-se de seguir os passos necessários para não perder esse presentão da Caixa.

Veja: Não recebeu o PIS/Pasep? Veja as próximas datas para ganhar o Pix