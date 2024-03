Já conhece o ROBÔ da Receita Federal? Ele diz se você deve declarar imposto

Em um mundo onde a tecnologia avança a passos largos, novas ferramentas surgem para facilitar as mais diversas tarefas do dia a dia, incluindo as obrigações fiscais envolvendo a Receita Federal.

A mais recente inovação da Receita Federal, o assistente virtual Leo, promete revolucionar a maneira como os brasileiros lidam com a declaração do Imposto de Renda.

Com a aproximação do prazo para a declaração do Imposto de Renda de 2024, muitos contribuintes se veem diante da dúvida: preciso declarar este ano?

NOVIDADES na Receita Federal

Para responder a essa e outras perguntas, a Receita traz uma solução tecnológica que combina praticidade e eficiência.

A tecnologia, cada vez mais, se prova como uma grande aliada na simplificação de processos burocráticos, transformando tarefas antes complexas e demoradas em processos rápidos e acessíveis.

Nesse cenário, o Leo se destaca como um marco tecnológico no âmbito fiscal, demonstrando o compromisso do órgão com a inovação e a melhoria contínua do serviço público.

Entenda como o Leo pode ser seu aliado

A introdução do Leo pelo governo é uma resposta direta à crescente demanda por serviços públicos mais ágeis e acessíveis.

Disponível a partir de 15 de março, o chatbot foi desenvolvido para operar através do site, do aplicativo e do WhatsApp da Receita Federal, oferecendo um canal direto e eficiente para esclarecimento de dúvidas.

Com a capacidade de fornecer informações atualizadas sobre a declaração do IR, Leo se posiciona como um assistente valioso para os contribuintes, simplificando o processo de entender quem deve ou não declarar, entre outras questões.

O que muda na declaração do Imposto de Renda de 2024?

O ano de 2024 traz consigo uma série de novidades no que diz respeito à declaração do Imposto de Renda.

Uma das alterações mais significativas é o ajuste nos limites de rendimentos tributáveis que determinam a obrigatoriedade da declaração.

Com os novos valores, o limite para rendimentos tributáveis agora é de R$ 30.639,90, uma mudança que reflete a intenção de adequar a legislação fiscal à realidade econômica atual.

Outro ponto de destaque é o aumento expressivo no limite para a posse de bens e direitos, que agora é de R$ 800 mil.

Essas mudanças são um sinal claro do esforço da Receita em atualizar seus critérios, tornando o processo de declaração mais justo e alinhado com a capacidade econômica dos contribuintes.

A importância do assistente virtual Leo

O lançamento do Leo não apenas facilita o acesso à informação precisa e personalizada sobre a declaração do IR, mas também representa um avanço importante na interação entre o cidadão e o Fisco.

Por meio de uma interface amigável e de fácil utilização, o assistente virtual diminui a distância entre o contribuinte e as obrigações fiscais, promovendo uma maior compreensão e cumprimento da legislação tributária.

Este é um passo significativo em direção a uma administração pública mais moderna e eficiente, que valoriza a tecnologia como meio para melhor servir à população.

Tecnologia e cidadania caminhando juntas

A expectativa da Receita Federal é de receber cerca de 44 milhões de declarações de Imposto de Renda neste ano, superando os números do ano anterior.

Com a ajuda do Leo, esse processo tende a ser mais ágil e menos propenso a erros, beneficiando tanto os contribuintes quanto o próprio órgão.

Além disso, a sistemática de restituição do IR segue priorizando grupos específicos, garantindo que idosos, pessoas com deficiência ou doenças graves, e professores recebam seus valores de forma prioritária.

A iniciativa do Leo reforça o poder da tecnologia em transformar e simplificar as interações fiscais, mostrando o potencial de inovações digitais para melhorar a gestão pública e fortalecer a relação entre o Estado e os cidadãos.

Com a ajuda do Leo, declarar o Imposto de Renda pode ser mais simples, rápido e eficiente, exemplificando como a tecnologia pode ser uma poderosa aliada da cidadania.

