Já viu os 6 novos EMOJIS que o WhatsApp lançou?

A mais recente atualização beta do WhatsApp para Android, versão 2.24.6.7, marca um passo importante na constante evolução do aplicativo de mensagens mais popular do mundo. Esta atualização não só melhora a experiência do usuário ao corrigir bugs anteriores mas também introduz uma gama de novos emojis, tornando as conversas ainda mais expressivas e divertidas.

Correções e melhorias na nova atualização

A versão beta 2.24.6.7 segue uma atualização anterior, a 2.24.3.13, que se concentrou em resolver um problema técnico que impedia os usuários de compartilhar vídeos e atualizações de status de forma eficiente. Essa correção foi um alívio para muitos, garantindo que o compartilhamento de momentos importantes através do aplicativo continuasse sem interrupções.

Introdução de emojis inovadores

Uma das características mais notáveis da nova versão beta é a adição de seis novos emojis do Unicode 15.1, que incluem imagens vívidas e altamente antecipadas por usuários ávidos por mais maneiras de expressar suas emoções e pensamentos. Esses novos símbolos incluem:

Uma corrente se rompendo , representando liberdade ou a quebra de restrições.

, representando liberdade ou a quebra de restrições. Um limão cortado , perfeito para expressar frescor ou acidez.

, perfeito para expressar frescor ou acidez. Um cogumelo , adicionando mais diversidade à categoria de alimentos.

, adicionando mais diversidade à categoria de alimentos. Uma ave , expandindo as opções de emojis de animais.

, expandindo as opções de emojis de animais. Uma carinha sorrindo enquanto se movimenta em negação, e outra em afirmação, enriquecendo as formas de expressar concordância ou discordância sem palavras.

Antes dessa atualização, os novos emojis eram visíveis apenas em mensagens de texto e não apareciam no seletor de emojis. Agora, com a introdução da versão 2.24.6.7, esses ícones estão plenamente acessíveis no teclado emoji, melhorando significativamente a interação dos usuários com estas novas opções.

Sincronização com atualizações do iOS

O lançamento dessa atualização é especialmente oportuno, considerando o recente lançamento do iOS 17.4. Com a nova versão do sistema operacional da Apple, um número ainda maior de usuários de iOS agora tem acesso aos emojis do Unicode 15.1, permitindo uma comunicação mais rica e diversificada entre usuários de diferentes plataformas.

O WhatsApp, reconhecendo a importância de manter a paridade entre as plataformas, fez questão de disponibilizar esses novos emojis para todos os usuários beta do Android.

Como acessar os novos emojis

Os usuários interessados em experimentar os novos emojis podem fazê-lo ao instalar a versão mais recente do WhatsApp beta para Android, disponível na Google Play Store. Essa atualização não só proporciona acesso aos novos emojis mas também garante que os usuários participem ativamente do aprimoramento do WhatsApp, oferecendo feedback valioso sobre as novas funcionalidades antes de serem lançadas para o público geral.

A introdução dos novos emojis do Unicode 15.1 no WhatsApp beta para Android destaca o compromisso contínuo do aplicativo em melhorar a experiência do usuário e acompanhar as tendências atuais de comunicação digital.

Com essas adições recentes, os usuários podem esperar conversas ainda mais animadas e expressivas, enriquecendo a forma como nos conectamos uns com os outros no ambiente digital.

