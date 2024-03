Prejudica sua saúde e seu carro! Muita atenção na hora de abastecer

O fenômeno do combustível adulterado não é apenas um problema mecânico que afeta a eficiência e durabilidade dos automóveis; estende-se, significativamente, à saúde pública, apresentando riscos potenciais aos consumidores e trabalhadores do setor.

Nesse contexto, o Garagem360, em parceria com o Instituto Combustível Legal (ICL) e com insights do Dr. Flavio Zambrone, especialista em Toxicologia e Saúde Pública, busca esclarecer a dimensão desses riscos e promover a conscientização.

Impactos na saúde humana

Além de ser uma questão amplamente reconhecida pelos motoristas em termos de manutenção veicular, a adulteração de combustíveis representa uma grave ameaça à saúde. O principal vilão nesse cenário é o metanol, substância que, embora possa parecer inofensiva em pequenas quantidades, resulta em sérias complicações de saúde quando há exposição prolongada.

Frentistas e outros profissionais que trabalham diretamente com combustíveis estão particularmente em risco, dada sua exposição diária. No entanto, consumidores também podem sofrer as consequências dessa exposição ao longo do tempo.

Consequências da exposição ao metanol

Os efeitos adversos do contato com o metanol abrangem desde sintomas imediatos a complicações de longo prazo, incluindo:

Tontura e vertigem

Dor de cabeça

Náusea e vômito

Distúrbios gastrointestinais

Problemas neurológicos, como perda de visão

Risco aumentado de câncer

Em casos extremos, pode levar à morte

Medidas preventivas e ações em caso de exposição

Diante do contato com o metanol, o Dr. Zambrone, através do ICL, aconselha práticas imediatas de primeiros socorros e conscientização sobre os sintomas:

Lave a área afetada com água e sabão imediatamente após o contato. Mantenha vigilância sobre quaisquer sintomas que possam surgir. Busque atendimento médico o mais rápido possível.

É crucial reconhecer que a exposição ao metanol pode não resultar em sintomas imediatos, intensificando os riscos com a exposição repetida.

Legislação e necessidade de conscientização

Apesar da existência de leis proibindo o uso de metanol em combustíveis, a detecção e o combate a esse crime são desafiadores. Dr. Zambrone enfatiza a importância de campanhas de conscientização e alertas para a sociedade sobre os perigos do combustível adulterado, tanto para a saúde humana quanto para o meio ambiente.

“O custo do tratamento de complicações de saúde decorrentes da exposição ao metanol e o impacto futuro para as vítimas são significativos. É imperativo que esforços sejam concentrados não apenas no combate à adulteração de combustíveis mas também na educação da população sobre seus perigos”, destaca Zambrone.

Portanto, enquanto consumidores e profissionais da área devem estar cientes dos riscos mecânicos do combustível adulterado, a conscientização sobre os riscos à saúde emerge como uma prioridade igualmente crítica.

A colaboração entre instituições, especialistas em saúde e a sociedade é fundamental para mitigar esses riscos e promover um ambiente mais seguro para todos.

