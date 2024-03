Nubank: valor de R$ 107 a R$ 1.070 para lista de CPF inesperada

Se você está em busca de alternativas mais rentáveis para fazer seu dinheiro render, o Nubank tem uma novidade que pode te interessar. Recentemente, a fintech tem bonificado CPFs com valores que variam de R$ 107,00 a R$ 1.070,00.

A Caixinha do Nubank tem se destacado como uma opção interessante para quem deseja investir de forma simples e segura, acompanhando 100% do CDI e contando com a proteção do FGC (Fundo Garantidor de Créditos).

Mas, afinal, qual seria o rendimento desses investimentos mensalmente e anualmente?

Oportunidade de investimento: Caixinha do Nubank oferece bonificações de até R$ 1.070. Rendimentos mensais e anuais claros e seguros. Conheça as vantagens. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br).

Rendimento Mensal na Caixinha do Nubank

Ao investir na Caixinha do Nubank, os investidores podem receber bonificações que variam de R$ 107,00 a valores ainda maiores, dependendo do montante investido. Para ilustrar, abaixo apresentamos a tabela de rendimento mensal para diferentes valores investidos:

Investimento de R$ 100,00: Rendimento Mensal de R$ 0,07 , Totalizando R$ 101,07

Rendimento Mensal de , Totalizando Investimento de R$ 250,00: Rendimento Mensal de R$ 2,67 , Totalizando R$ 252,67

Rendimento Mensal de , Totalizando Investimento de R$ 500,00: Rendimento Mensal de R$ 5,35 , Totalizando R$ 505,35

Rendimento Mensal de , Totalizando Investimento de R$ 1.000,00: Rendimento Mensal de R$ 10,70, Totalizando R$ 1.010,70

E assim por diante, conforme o investimento aumenta, também cresce o rendimento mensal.

Rendimento Anual na Caixinha do Nubank

Além do rendimento mensal, é importante considerar o rendimento anual dos investimentos na Caixinha do Nubank. Abaixo, apresentamos a tabela com os valores correspondentes:

Investimento de R$ 100,00: Rendimento Anual de R$ 13,65 , Totalizando R$ 113,65

Rendimento Anual de , Totalizando Investimento de R$ 250,00: Rendimento Anual de R$ 34,12 , Totalizando R$ 284,12

Rendimento Anual de , Totalizando Investimento de R$ 500,00: Rendimento Anual de R$ 68,25 , Totalizando R$ 568,25

Rendimento Anual de , Totalizando Investimento de R$ 1.000,00: Rendimento Anual de R$ 136,50, Totalizando R$ 1.136,50

Como calcular o rendimento no Nubank

O RDB (Recibo de Depósito Bancário) do Nubank segue integralmente a taxa do CDI, que é muito próxima à taxa Selic. Portanto, o rendimento do dinheiro investido pode chegar a 1,07% ao mês e 13,65% ao ano.

Para calcular o rendimento de acordo com o valor investido, basta multiplicar a taxa de rendimento pelo valor investido.

Por exemplo, para um investimento de R$ 1.000,00, o rendimento mensal será de R$ 10,70, e o rendimento anual será de R$ 136,50.

Vantagens da conta do Nubank

Além do rendimento atrativo na Caixinha do Nubank, a conta oferece diversas vantagens para os clientes, como:

Facilidade de uso: Aplicativo intuitivo e funcionalidades práticas para o dia a dia financeiro.

Aplicativo intuitivo e funcionalidades práticas para o dia a dia financeiro. Ausência de taxas: Sem taxas de manutenção, transferências ou saques.

Sem taxas de manutenção, transferências ou saques. Investimento em RDBs: Opção de investir em RDBs , títulos de renda fixa emitidos pelo próprio Nubank .

Opção de investir em , títulos de renda fixa emitidos pelo próprio . Segurança e praticidade: Alto nível de segurança, com autenticação em duas etapas e criptografia dos dados pessoais.

Dicas para aproveitar ao máximo o rendimento da conta do Nubank

Para potencializar os ganhos na conta do Nubank, algumas dicas são importantes:

Manter o dinheiro na conta: Quanto mais tempo o dinheiro permanecer na conta, maior será o rendimento.

Quanto mais tempo o dinheiro permanecer na conta, maior será o rendimento. Acompanhar as variações da taxa Selic: Ficar atento às mudanças na taxa Selic , que podem afetar o rendimento da conta.

Ficar atento às mudanças na taxa , que podem afetar o rendimento da conta. Diversificar os investimentos: Além da Caixinha do Nubank , considerar outras modalidades de investimento para equilibrar os rendimentos e reduzir os riscos.

Além da , considerar outras modalidades de investimento para equilibrar os rendimentos e reduzir os riscos. Aproveitar os benefícios extras: Utilizar os benefícios oferecidos pelo Nubank, como descontos em parceiros e programas de fidelidade.

Com essas informações, você pode tomar decisões mais conscientes e aproveitar ao máximo as oportunidades de investimento oferecidas pelo Nubank.

