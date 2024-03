Crime ou multa? O que acontece ao ser pego no bafômetro

O teste do bafômetro é um instrumento fundamental na prevenção de acidentes de trânsito relacionados ao consumo de álcool. A mistura de álcool e direção é altamente perigosa, aumentando significativamente o risco de ocorrências fatais nas estradas.

Este dispositivo busca garantir que os motoristas estejam em condições seguras para dirigir, contribuindo assim para a segurança viária.

Penalidades associadas ao teste do bafômetro

As consequências legais de dirigir sob influência de álcool no Brasil são rigorosas e estão claramente delineadas na legislação de trânsito. Quando o teste do etilômetro identifica um índice de até 0,33 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido, o motorista comete uma infração gravíssima. As penalidades para essa infração incluem:

Multa no valor de R$ 2.934,70 ;

; Processo de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Agravamento das penalidades por reincidência

Caso haja reincidência desta infração dentro de um período de 12 meses, as penalidades são dobradas, elevando a multa para R$ 5.869,40, além da possibilidade de cassação da CNH. Tal medida visa desencorajar a prática recorrente de dirigir após o consumo de bebidas alcoólicas, enfatizando a gravidade deste ato.

Consequências da recusa ao teste do bafômetro

Optar por recusar o teste do bafômetro acarreta as mesmas penalidades mencionadas para a infração gravíssima, demonstrando a severidade das leis de trânsito brasileiras em relação à segurança viária. A recusa é tratada com a mesma seriedade que o teste positivo para álcool, reforçando a mensagem de que a condução sob efeito de substâncias psicoativas é inaceitável.

O limiar para crime de trânsito

A situação se torna ainda mais grave quando o índice de álcool excedente é superior a 0,34 mg/L, configurando-se então um crime de trânsito. Neste caso, as consequências para o motorista podem incluir:

Multa e suspensão da CNH;

Pena de seis meses a três anos de prisão.

Este aspecto legal sublinha a importância de abster-se de dirigir após consumir qualquer quantidade de álcool, priorizando a segurança própria e a dos demais usuários da via.

Mitos sobre burlar o teste do bafômetro

É fundamental entender que não há métodos eficazes para burlar o teste do bafômetro. Estratégias como o uso de pastilhas, chicletes, ou enxaguantes bucais são ineficazes. Justificativas baseadas no consumo de alimentos que contêm álcool também são invalidadas pelo teste, que é capaz de identificar especificamente o álcool proveniente de bebidas. Assim, a transparência ao ser submetido ao teste é crucial para evitar complicações legais ainda maiores.

A legislação de trânsito brasileira é clara e rigorosa no que tange à condução sob influência de álcool, refletindo o compromisso com a segurança viária. O teste do bafômetro é uma ferramenta essencial nesse contexto, servindo como um mecanismo de dissuasão eficaz contra a direção perigosa.

Conscientizar os motoristas sobre as graves consequências legais e os riscos associados à direção alcoolizada é um passo importante na promoção de estradas mais seguras para todos.

