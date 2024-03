Seu CPF e cartão de crédito foi vazado no banco de dados da Serasa? Entenda

Com as redes sociais fervilhando sobre um suposto vazamento de dados pela Serasa, é essencial esclarecer o que está acontecendo.

Você já se deparou com anúncios prometendo uma indenização de R$ 30 mil pela Serasa? Antes de cair em armadilhas, venha entender o que é fato e o que é ficção neste caso que tem causado alvoroço na internet.

Rumores de vazamento na Serasa: descubra o que é realidade e o que é mito sobre os dados pessoais e cartões de crédito! (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

CPF e cartão de crédito vazados no banco de dados da Serasa

Muitas publicações nas redes sociais têm difundido a ideia de um vazamento de dados da Serasa, mas é crucial saber que, até o momento, não há decisão judicial confirmando tal ocorrência. O Instituto Sigilo, juntamente com o Ministério Público Federal (MPF), ajuizou ação civil pública contra a empresa, mas o processo ainda está em andamento.

Mais de 5 mil anúncios falsos circularam na Biblioteca de Anúncios da Meta, sugerindo erroneamente que a Serasa foi condenada a pagar uma grande indenização. É importante estar ciente de que essas publicações não são verdadeiras e podem ser parte de golpes virtuais.

A ação em andamento exige que a Serasa indenize cada pessoa afetada por um suposto uso indevido de suas informações. No entanto, o caso ainda está na fase de Instrução Probatória. Portanto, não é possível confirmar a existência do vazamento até que haja uma decisão da Justiça.

O Instituto Sigilo alega ter provas de exposição de dados de 223 milhões de pessoas, mas essas provas ainda não foram tornadas públicas. Estão previstas para serem anexadas ao processo judicial no tempo adequado.

Posição da Serasa Sobre o Caso

Em resposta às alegações, a Serasa enfaticamente nega qualquer vazamento de dados. A empresa reforça seu compromisso com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e assegura que trata as informações pessoais de acordo com as normativas legais. Eles também declararam que não houve vazamento de dados de cartões de crédito e débito dos usuários.

A Serasa já apresentou sua defesa em relação ao caso, demonstrando a ausência de invasão em seus sistemas. A empresa afirma que análises e revisões extensivas foram realizadas, com um parecer técnico entregue às autoridades, corroborando a sua versão dos fatos.

Neste cenário de incertezas e alegações não confirmadas, é crucial ser crítico em relação às informações que circulam online, especialmente quando envolvem alegações de vazamento de dados pessoais e promessas de indenizações. Mantenha-se informado e proteja seus dados pessoais!

Saiba como se proteger

Proteger-se contra vazamentos de dados é fundamental no mundo digital de hoje, onde informações pessoais são frequentemente alvo de cibercriminosos.

O primeiro passo é estar sempre atento à segurança das suas informações. Utilize senhas fortes e únicas para cada conta, evitando combinações óbvias que podem ser facilmente adivinhadas.

É essencial também ativar a autenticação de dois fatores sempre que disponível, acrescentando uma camada extra de segurança. Além disso, mantenha seus dispositivos com softwares atualizados, incluindo antivírus e firewalls, para proteger contra malwares e outras ameaças.

Outro aspecto crucial é a conscientização sobre phishing e golpes online. Desconfie de e-mails, mensagens e chamadas não solicitadas que pedem informações pessoais ou direcionam para links suspeitos. Verifique sempre a autenticidade das fontes antes de fornecer qualquer dado.

É igualmente importante limitar as informações que você compartilha nas redes sociais, pois golpistas podem usar esses detalhes para engenharia social ou para adivinhar senhas. Por fim, esteja atento ao monitoramento regular dos seus extratos bancários e relatórios de crédito para detectar qualquer atividade suspeita precocemente.

