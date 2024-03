Bônus maior que R$ 267,00 no Caixa Tem em março para NIS 2, 0, 1, 9, 3, 8, 7. 5, 6 e 4

Em março, uma excelente notícia chega para os beneficiários do Bolsa Família: a Caixa Econômica Federal anunciou um bônus significativamente maior, superior a R$ 267,00, para aqueles que possuem NIS terminando em 2, 0, 1, 9, 3, 8, 7, 5, 6 e 4.

Esta medida reflete o compromisso do governo em apoiar as famílias em situação de vulnerabilidade social, oferecendo um auxílio financeiro adicional para ajudá-las a enfrentar os desafios do cotidiano. Este bônus é um esforço para fortalecer a rede de segurança social e garantir que as famílias beneficiadas pelo programa possam atender às suas necessidades básicas com maior tranquilidade.

Descubra como o novo bônus do Bolsa Família no Caixa Tem, superior a R$ 267,00, está ajudando famílias a superarem desafios financeiros em março. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Entendendo o Bônus do Bolsa Família no Caixa Tem

O Bolsa Família, desde sua concepção, tem sido um programa vital na luta contra a pobreza no Brasil. Com o lançamento do novo bônus, a Caixa Econômica Federal irá depositar valores que podem chegar a R$ 850,00 por família, dependendo de sua composição.

Esta soma inclui R$ 600,00 do valor base do programa, além de adicionais de R$ 150,00 para cada filho de até 6 anos, R$ 50,00 para cada filho entre 7 e 18 anos e R$ 50,00 para mulheres grávidas na família. Esse reforço financeiro é uma iniciativa crucial para auxiliar as famílias no atual contexto econômico, permitindo que elas gerenciem melhor suas despesas mensais.

Veja mais sobre: COMUNICADO: novo pagamento HOJE (22) para quem tem o CPF na lista do Caixa Tem (valor com BÔNUS)

Como Acessar o Benefício Extra através do Caixa Tem

Para os beneficiários do Bolsa Família, consultar o valor exato que será recebido é simples: basta acessar o aplicativo Caixa Tem. Aproximadamente cinco dias antes do início do calendário de pagamento, os usuários podem verificar o extrato da conta para descobrir o montante que estará disponível.

Os critérios de elegibilidade para o benefício extra incluem renda familiar per capita de até R$ 218, inclusão no Cadastro Único para Programas Sociais e atualização cadastral regular. Este auxílio adicional é uma oportunidade de aliviar as dificuldades financeiras enfrentadas por muitas famílias brasileiras, proporcionando-lhes um suporte mais consistente e eficaz.

O aumento do valor do Bolsa Família, distribuído através do Caixa Tem, representa uma medida fundamental de apoio às famílias mais vulneráveis do Brasil.

O governo continua a mostrar seu compromisso em melhorar a qualidade de vida dessas famílias, garantindo que recebam a assistência necessária para prosperar. Com esse bônus extra, muitas famílias terão a oportunidade de atender às suas necessidades com mais segurança e dignidade.

Saiba Como Utilizar o Caixa Tem para Acesso ao Bolsa Família

O aplicativo Caixa Tem é a ferramenta essencial para os beneficiários do Bolsa Família acessarem e gerenciarem seus recursos. Para usar o Caixa Tem, o primeiro passo é fazer o download do aplicativo, disponível tanto para Android quanto para iOS.

Após a instalação, o usuário deve se cadastrar, fornecendo dados pessoais como CPF, nome completo e endereço. Uma vez cadastrado, o aplicativo permite a visualização do saldo e extrato do Bolsa Família, bem como a realização de pagamentos, transferências e compras online.

O uso do Caixa Tem é intuitivo: ao abrir o aplicativo, os usuários encontram uma interface simples, com várias opções de serviços. Para verificar o benefício do Bolsa Família, basta selecionar a opção “Benefícios e Programas” e, em seguida, “Consultar Benefício”.

Aqui, os usuários podem verificar o valor a ser recebido, assim como as datas de pagamento. Além disso, o Caixa Tem oferece a possibilidade de pagar contas e boletos sem sair de casa, recarregar o celular e até usar o cartão de débito virtual para compras online, tornando o gerenciamento financeiro mais acessível e prático para todos os beneficiários.

Leia mais sobre: ALERTA GERAL lançado no Caixa Tem para quem tem baixa renda