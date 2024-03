Nos próximos meses, um projeto piloto promete revolucionar a forma como os beneficiários do Bolsa Família recebem seus pagamentos. A Caixa Econômica Federal anunciou a realização de testes para efetuar o pagamento do benefício social utilizando o Drex, a versão digital do real desenvolvida pelo Banco Central do Brasil.

Quando o Bolsa Família começará a ser pago com moeda digital | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Inovação e acesso: a era do pagamento digital no Bolsa Família

Entre abril e maio, a iniciativa visa proporcionar uma alternativa de recebimento do benefício de maneira inovadora e conveniente. Rafael Dias Silva, superintendente nacional da Caixa, destacou que a operação tem o objetivo de facilitar o acesso ao benefício para aqueles que residem em áreas remotas, eliminando a necessidade de deslocamentos físicos e permitindo transações offline.

Essa estratégia é particularmente relevante para moradores de comunidades ribeirinhas e regiões de difícil acesso, onde frequentemente é necessário viajar a cidades maiores para realizar saques e compras.

“A Caixa cobre 99% da população brasileira e suas municipalidades, incluindo comunidades isoladas. O desafio de acesso e logística para esses cidadãos é considerável. A implementação do Drex busca não só simplificar esse processo, mas também estimular a economia local, incentivando o comércio e serviços nas próprias comunidades”, explicou Dias em um evento dedicado ao tema do Drex.

A expectativa é que, inicialmente, 5% dos beneficiários do Bolsa Família participem desse teste, marcando um passo significativo rumo à digitalização financeira e à inclusão econômica.

O Drex: rumo à transformação digital do real

O Drex representa uma inovação significativa no sistema financeiro nacional, sendo uma versão totalmente digital do real. Essa moeda digital facilitará uma ampla gama de transações financeiras, incluindo pagamentos e transferências de valores sem intermediários, além de contribuir para a criação de novas soluções financeiras.

Um dos principais objetivos do Drex é reduzir os custos operacionais associados a empréstimos e seguros, democratizando o acesso a esses serviços financeiros. Atualmente em fase de testes pelo Banco Central, o Drex se posiciona como uma ferramenta promissora para o futuro econômico do Brasil.

Bolsa Família: suporte à vulnerabilidade social

O Bolsa Família se estabelece como o principal programa de transferência de renda do Brasil, atendendo aproximadamente 21 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade. O programa assegura um valor mínimo de R$ 600 por mês a cada família, com a possibilidade de adicionais de R$ 50 a R$ 150, dependendo da estrutura familiar.

Para se qualificar ao Bolsa Família, é necessário que o responsável pela família realize o cadastro no CadÚnico (Cadastro Único) através de um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), sendo elegíveis as famílias com renda mensal per capita de até R$ 218.

A iniciativa de testar o pagamento do Bolsa Família através do Drex marca um avanço significativo na busca por soluções financeiras inclusivas e acessíveis. Essa abordagem não apenas promove a inclusão financeira de populações em situação de vulnerabilidade, mas também representa um passo importante na modernização e eficiência dos serviços públicos.

