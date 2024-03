Novo VALOR e novas DATAS: cronograma 100% do Bolsa Família em março

O Bolsa Família, um programa social crucial no Brasil, passou por atualizações importantes para 2024. Se você é beneficiário ou tem interesse no programa, é vital estar por dentro das mudanças que visam continuar apoiando famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, e promover a igualdade social. Vamos detalhar as novidades e o cronograma do programa para este ano.

Confira o novo cronograma e valores do Bolsa Família em 2024! Entenda as mudanças importantes para beneficiários e famílias elegíveis. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br)

Mudanças no Valor do Bolsa Família em 2024

2024 marca um retorno significativo às raízes do Bolsa Família. Diferente do período do Auxílio Brasil, o programa agora volta a considerar a composição familiar na definição dos valores dos benefícios. Essa mudança, realçada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, traz de volta o foco nas necessidades específicas de cada família.

Os valores atualizados são os seguintes:

Valor Fixo de R$ 600,00 para cada família.

para cada família. Benefício da Primeira Infância de R$ 150 para cada criança de 0 a 6 anos.

para cada criança de 0 a 6 anos. Benefício Variável Familiar de R$ 50 para crianças e adolescentes até 18 anos incompletos e gestantes.

para crianças e adolescentes até 18 anos incompletos e gestantes. Benefício Variável Familiar Nutriz de R$ 50 para bebês de até seis meses.

É importante ressaltar que esses valores estão sujeitos a reduções em duas situações específicas: um corte de 50% pela regra de proteção quando a família atinge uma renda de até meio salário mínimo por pessoa, e a contratação de um empréstimo consignado com débito de R$ 160 para pagar as parcelas.

Quem pode receber o Bolsa Família?

O Bolsa Família é um programa de assistência social destinado às famílias brasileiras que se encontram em situação de pobreza e extrema pobreza.

Para ser elegível ao programa, a família deve ter uma renda mensal por pessoa de até R$ 105,00 (extrema pobreza) ou entre R$ 105,01 e R$ 210,00 (pobreza), considerando todos os rendimentos, como salários, benefícios sociais e outras fontes.

Além disso, famílias com gestantes, mães que amamentam, crianças e adolescentes entre 0 e 17 anos têm prioridade no recebimento do benefício. A inscrição é feita no Cadastro Único (CadÚnico) para Programas Sociais do Governo Federal, e os beneficiários são selecionados automaticamente com base nos dados cadastrais e nas regras do programa.

É importante manter as informações do CadÚnico sempre atualizadas para garantir a continuidade e a correta alocação dos benefícios.

Novo Cronograma do Bolsa Família

O governo também estabeleceu um novo cronograma para a distribuição dos benefícios em 2024, baseado no número final do NIS (Número de Identificação Social).

É fundamental que os beneficiários estejam atentos às datas de pagamento para planejar suas despesas mensais de forma eficaz.

Confira as datas específicas para o pagamento do Bolsa Família em março de 2024, organizadas de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário:

NIS final 1: 15 de março

15 de março NIS final 2: 18 de março

18 de março NIS final 3: 19 de março

19 de março NIS final 4: 20 de março

20 de março NIS final 5: 21 de março

21 de março NIS final 6: 22 de março

22 de março NIS final 7: 25 de março

25 de março NIS final 8: 26 de março

26 de março NIS final 9: 27 de março

27 de março NIS final 0: 28 de março

Essas datas são essenciais para que os beneficiários do programa possam organizar suas finanças e planejar o mês de acordo. Lembre-se de verificar o número do seu NIS para saber exatamente quando o seu benefício estará disponível.

