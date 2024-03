Mensagem anônima sem salvar número no WhatsApp; como enviar

No universo do WhatsApp, uma atualização recente trouxe uma grande facilidade: agora é possível enviar mensagens para números de telefone não salvos na agenda do seu celular.

Esse avanço representa um grande passo em termos de praticidade e privacidade, eliminando a necessidade de adicionar contatos apenas para uma interação rápida ou pontual. Vamos explorar como você pode utilizar essa novidade tanto em dispositivos iOS quanto Android.

WhatsApp facilita a vida: aprenda a enviar mensagens sem salvar contatos! Confira o guia prático para essa novidade no app. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Mandando Mensagens Sem Salvar o Número no WhatsApp

Antes dessa atualização, enviar uma mensagem para um número não salvo envolvia passos adicionais, como o uso do bloco de notas ou do link do WhatsApp Web, que eram vistos como trabalhosos e pouco intuitivos. Com essa novidade, o processo se tornou extremamente simplificado. Veja o passo a passo:

Abra o WhatsApp em seu smartphone. Clique no ícone de nova conversa. Na barra de busca, digite o número do contato com o DDD. Espere carregar a conta do usuário e, em seguida, clique em “conversar”.

Pronto! Agora você pode interagir com a pessoa sem a necessidade de adicionar seu número aos seus contatos. Este método é particularmente útil em interações rápidas ou transações comerciais onde a privacidade é uma preocupação.

Importante: se você tentar esse método e ele não funcionar, pode ser necessário verificar se o seu aplicativo está na versão mais recente. A atualização do WhatsApp que oferece esta nova funcionalidade já está disponível para a maioria dos usuários, mas depende da versão do aplicativo instalada em seu dispositivo.

Conheça mais funções práticas do WhatsApp

O WhatsApp, além de sua nova função de enviar mensagens para contatos não salvos, oferece uma gama diversificada de recursos práticos que facilitam a comunicação diária de seus usuários.

Uma dessas funções é o envio de mensagens de voz, que permite a comunicação rápida e eficaz sem a necessidade de digitar. Esta ferramenta é especialmente útil em situações onde a digitação é impraticável ou quando a mensagem é muito longa ou complexa para ser escrita.

Outra funcionalidade importante é o compartilhamento de localização em tempo real, o que é extremamente útil para coordenar encontros ou garantir a segurança de familiares e amigos em deslocamento.

Além disso, o aplicativo permite a criação de grupos, facilitando a comunicação coletiva, seja para fins pessoais, educativos ou profissionais, e oferece a opção de fixar conversas importantes no topo da lista de chats, garantindo acesso rápido a conversas prioritárias.

Adicionalmente, o WhatsApp conta com recursos de segurança robustos, como a criptografia de ponta-a-ponta em todas as mensagens, garantindo que somente o remetente e o destinatário possam ler o que é enviado. Para uma camada extra de segurança, há a verificação em duas etapas, que adiciona uma senha para a configuração do WhatsApp em um novo dispositivo.

A plataforma também oferece a opção de enviar documentos e arquivos de mídia de forma rápida e segura, o que torna o aplicativo uma ferramenta útil não apenas para comunicação pessoal, mas também para necessidades profissionais e acadêmicas. Estas e outras funcionalidades tornam o WhatsApp uma ferramenta indispensável na vida moderna, proporcionando não apenas comodidade, mas também eficiência e segurança na comunicação digital.

