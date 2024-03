Atenção, MULHERES! Microsoft abre curso de capacitação em tecnologia

A Microsoft, em parceria com a comunidade WoMakersCode, abre as portas para o empoderamento feminino no universo tecnológico com a 3ª edição do programa Girls Power.

Esta iniciativa exemplar visa capacitar mulheres nos fundamentos da programação low code/no code na Power Platform, marcando um passo significativo para a inclusão e igualdade de gênero na indústria da tecnologia.

Conheça a Microsoft

A Microsoft é uma gigante da tecnologia globalmente reconhecida, fundada em 1975 por Bill Gates e Paul Allen. A empresa, com sede em Redmond, Washington, é uma das pioneiras e líderes no mercado de softwares, sistemas operacionais e soluções de computação.

Famosa por seu sistema operacional Windows, a Microsoft revolucionou a forma como as pessoas interagem com a tecnologia em sua vida diária e profissional. Além do Windows, a empresa é conhecida por produtos como o pacote Office, que inclui programas como Word, Excel e PowerPoint, e pela plataforma de games Xbox, que se consolidou como uma das principais do setor de entretenimento digital.

Com um foco constante em inovação, a Microsoft também tem investido fortemente em áreas como computação em nuvem, através do Azure, e inteligência artificial, mantendo-se na vanguarda da transformação digital em escala global.

Além de seus produtos e serviços, a Microsoft é conhecida por seu compromisso com a responsabilidade social e corporativa. A empresa promove diversas iniciativas voltadas à educação, sustentabilidade, acessibilidade e inclusão digital, refletindo seu papel ativo na criação de um futuro mais inclusivo e sustentável.

A cultura organizacional da Microsoft, especialmente sob a liderança do CEO Satya Nadella, enfatiza a importância da aprendizagem contínua, da diversidade e da inovação.

Seu envolvimento em programas de capacitação, como o “Girls Power” em parceria com a WoMakersCode, demonstra o empenho da empresa em apoiar a inclusão de mais mulheres no setor de tecnologia, destacando seu papel não apenas como líder de mercado, mas também como uma força influente no desenvolvimento social e na promoção da igualdade de gênero no ambiente de trabalho.

Capacitação e Empoderamento com a Microsoft

Destinado a mulheres com mais de 18 anos e ensino médio completo, que têm interesse em se aventurar na indústria tecnológica, o Girls Power oferece 5.000 vagas.

As inscrições estão abertas até o dia 17 de março, e o curso começa em 18 de março com oito aulas ao vivo cobrindo ferramentas como Power BI, Power Apps, Power Automate, Copilot Studio e Power Pages.

Não é apenas um treinamento: as participantes receberão um certificado e terão a oportunidade de participar de um evento no estilo Hackathon. Esta é uma oportunidade de ouro para as mulheres que desejam mergulhar na tecnologia, adquirir habilidades práticas e ampliar suas redes profissionais.

Eventos de Networking e Discussão

Além do curso, a Microsoft organizará um evento gratuito e online no próximo sábado (9), das 9h às 17h. Este encontro, reunindo mulheres do mercado de tecnologia, incluindo profissionais da Microsoft e de grandes empresas como iFood, Nubank, Itaú e Rede Globo, será uma plataforma para discussão de temas relevantes da indústria e compartilhamento de experiências.

É uma oportunidade imperdível para mulheres interessadas em tecnologia expandirem seus horizontes, fazerem networking e aprenderem com as líderes do setor.

