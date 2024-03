Deficiência de B12: quais são os sinais e os perigos

A vitamina B12, ou cobalamina, desempenha um papel crucial em muitas funções do corpo humano. Essencial para a produção de glóbulos vermelhos, função cerebral e saúde do sistema nervoso, essa vitamina é parte integrante do complexo B.

Sua deficiência pode causar sérios problemas de saúde, com sintomas que se manifestam gradualmente. Vamos entender mais sobre os sinais dessa deficiência e como ela pode afetar sua saúde.

Deficiência de B12: sinais, causas e tratamento. Descubra como esta vitamina vital afeta sua saúde e o que fazer para manter os níveis adequados. (Foto divulgação)

Sinais e Consequências da Deficiência de B12

A deficiência de B12 pode desencadear sintomas como fadiga constante, fraqueza muscular, tontura, falhas de memória, alterações na função intestinal, mudanças de humor, perda de peso repentina, icterícia, despigmentação da pele e pequenas fissuras nos cantos da boca.

Uma sensação de queimação na língua também pode ser um indicativo. É crucial estar atento a esses sinais e procurar um profissional de saúde para exames específicos, especialmente porque, em muitos casos, o baixo nível de vitamina pode permanecer assintomático até ser detectado em um exame de rotina.

Veja mais sobre: Falta de vitamina A provoca sintoma noturno; você tem?

Causas e Fontes da Vitamina B12

A vitamina B12 é produzida por bactérias presentes em solo orgânico e no intestino de animais. Isso significa que as principais fontes dessa vitamina são alimentos de origem animal, como carne vermelha, aves, peixes, ovos, tofu, leite e derivados.

Cereais fortificados também podem contribuir para o aporte diário necessário da vitamina. Problemas de absorção no organismo, doenças específicas, uso de certos medicamentos, práticas agrícolas modernas e restrições alimentares são algumas das causas que podem levar à sua deficiência.

Suplementação de B12

Em muitos casos, a suplementação de vitamina B12 é recomendada, especialmente quando os níveis no exame estão abaixo de 200 pg/ml.

Normalmente, os médicos prescrevem doses de 1.000 a 2.000 mcg por dia, e, em casos mais graves, a suplementação pode ser necessária por toda a vida. É importante não se automedicar, pois o excesso de vitamina pode causar efeitos colaterais indesejados.

Entenda os níveis adequados de B12

Entender os níveis adequados de vitamina B12 no corpo é fundamental para manter a saúde em dia. A quantidade ideal de B12 varia de pessoa para pessoa, mas geralmente, um nível sanguíneo acima de 200 pg/ml é considerado adequado.

Quando os níveis caem abaixo desse valor, é possível que a deficiência da vitamina esteja presente. Os exames de sangue são os métodos mais confiáveis para determinar a quantidade de B12 no corpo, permitindo que os profissionais de saúde avaliem com precisão se há uma deficiência que necessita de tratamento.

Um aspecto importante a considerar é que os sintomas de deficiência de B12 podem não ser imediatamente evidentes, mesmo quando os níveis estão baixos, o que destaca a importância de check-ups regulares e exames de sangue como parte de um regime de cuidados preventivos de saúde.

A manutenção dos níveis adequados de B12 é crucial para diversas funções corporais, incluindo a formação de glóbulos vermelhos e a manutenção do sistema nervoso. Além disso, a B12 desempenha um papel significativo na função cerebral, afetando a memória e o raciocínio. Por isso, a deficiência prolongada dessa vitamina pode levar a problemas neurológicos graves e irreversíveis.

É importante entender que, enquanto a suplementação pode ser necessária em alguns casos, o ajuste da dieta para incluir alimentos ricos em B12 é frequentemente a primeira abordagem recomendada para aumentar os níveis dessa vitamina vital.

Você também pode gostar de: Vitamina B12: quem se sente cansado precisa suplementar?