A partir do mês de fevereiro, os aposentados e pensionistas vinculados ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) verão um aumento nos valores de seus benefícios. Esta medida, anunciada pelo INSS na sexta-feira (23), visa beneficiar mais de 39 milhões de pessoas que dependem desses repasses mensais.

Os pagamentos são organizados de acordo com o valor do benefício e o último número do cartão do beneficiário, excluindo-se o dígito após o traço. A sequência de pagamento prioriza, inicialmente, aqueles que recebem até um salário mínimo e, posteriormente, os que têm benefícios acima desse valor.

Aposentados COMEMORAM dinheiro extra na conta | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como verificar o valor do benefício?

Este mês, os beneficiários notarão um aumento nos valores recebidos, devido ao ajuste do salário mínimo que começou a valer em fevereiro. Especificamente, 168 mil aposentados que ganham um salário mínimo terão acesso a R$ 1.412.

Os beneficiários do INSS podem consultar o montante a ser recebido através do portal Meu INSS ou pelo aplicativo do órgão. Alternativamente, é possível obter informações ligando para a Central de Atendimento 135, fornecendo o CPF e confirmando dados pessoais. As consultas telefônicas estão disponíveis de segunda a sábado, das 7h às 22h, enquanto as consultas online podem ser feitas 24 horas por dia.

Calendário de pagamento

Para aqueles que recebem até um salário mínimo, as datas de pagamento são definidas conforme o último número do cartão do beneficiário, seguindo a ordem abaixo:

Final 1: 23 de fevereiro;

Final 2: 26 de fevereiro;

Final 3: 27 de fevereiro;

Final 4: 28 de fevereiro;

Final 5: 29 de fevereiro;

Final 6: 1º de março;

Final 7: 4 de março;

Final 8: 5 de março;

Final 9: 6 de março;

Final 0: 7 de março.

Para os benefícios acima do salário mínimo, o cronograma é o seguinte:

Finais 1 e 6: 1º de março;

Finais 2 e 7: 4 de março;

Finais 3 e 8: 5 de março;

Finais 4 e 9: 6 de março;

Finais 5 e 0: 7 de março.

Esta iniciativa do INSS em fevereiro marca um importante passo para apoiar aposentados e pensionistas, garantindo que eles recebam os benefícios ajustados e continuem a contribuir significativamente para a economia.

Realmente vale a pena fazer consignado do INSS?

Avaliar se vale a pena fazer um empréstimo consignado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) depende de vários fatores relacionados às necessidades e condições financeiras do aposentado ou pensionista. O crédito consignado caracteriza-se por ter taxas de juros geralmente mais baixas comparadas a outras modalidades de empréstimo, uma vez que as parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento ou benefício, reduzindo o risco de inadimplência para o credor.

Por um lado, essa modalidade pode ser uma solução financeira para situações emergenciais, como despesas médicas não planejadas, reparos urgentes na casa ou até mesmo para quitar dívidas com juros mais altos. Por outro lado, contrair um empréstimo consignado implica comprometer uma parte do benefício mensal recebido do INSS por um longo período, o que pode afetar o orçamento futuro.

Portanto, antes de optar por um empréstimo consignado, é fundamental analisar cuidadosamente a situação financeira pessoal, considerar outras alternativas de crédito disponíveis e avaliar a real necessidade do empréstimo, bem como sua capacidade de pagar as parcelas sem comprometer a qualidade de vida. Planejamento e cautela são essenciais nesse processo de decisão.

