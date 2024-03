IR 2024: quais gastos podem ser abatidos da declaração

Com a Receita Federal se preparando para receber as declarações do Imposto de Renda 2024 a partir de 15 de março, é o momento ideal para falarmos sobre otimização fiscal.

Você sabia que algumas despesas podem ser deduzidas, tornando seu imposto menos “salgado”? Neste artigo, vamos esclarecer quais são esses gastos e como eles podem beneficiar o seu bolso. Acompanhe!

O Que São Despesas Dedutíveis do IR 2024?

Despesas dedutíveis são aquelas que você pode subtrair da sua base de cálculo do IR. Isso significa que elas reduzem seus rendimentos totais, diminuindo o valor que será considerado para o cálculo do imposto. É uma oportunidade estratégica para diminuir o montante a pagar ou até aumentar sua restituição.

Despesas Médicas: O Que Pode Ser 100% Deduzido

Dentro da declaração completa, os gastos médicos são estrelas. Eles não possuem limite de valor para dedução.

Entretanto, lembre-se: nem todo gasto médico se qualifica e é necessário ter documentação comprobatória. Entre os mais comuns estão consultas, exames, despesas hospitalares e algumas cirurgias plásticas.

Educação: Um Investimento com Retorno Fiscal

Gastos com educação, abrangendo desde a educação infantil até o ensino superior, podem ser deduzidos até o limite de R$ 3.561,50. Apesar do teto, o valor integral pago deve ser informado na declaração.

Previdência Privada: Planejamento a Longo Prazo

Contribuições para planos do tipo Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) permitem dedução de até 12% dos rendimentos tributáveis. É uma escolha inteligente para quem busca preparar o futuro financeiro e ainda obter vantagens fiscais no presente.

Dependentes: Reduzindo o Imposto Familiar

Por cada dependente, é possível deduzir até R$ 2.275,08. A definição de dependentes inclui cônjuge, filhos até 21 anos (ou 24, se universitários), e qualquer idade se forem incapazes.

Pensão Alimentícia: Dedução com Responsabilidade

Os valores de pensão alimentícia, conforme decisão judicial, são totalmente dedutíveis. Mas atenção: apenas os valores formalizados podem entrar nessa conta.

Doações: Solidariedade que Retorna

Doações a entidades e projetos incentivados fiscalmente podem ser abatidas, respeitando limites percentuais. Um gesto de generosidade que retorna em benefícios fiscais.

Entender quais despesas podem ser deduzidas no IR 2024 é crucial para uma declaração inteligente e econômica. Lembre-se: um planejamento fiscal adequado não só cumpre suas obrigações legais, mas também pode trazer benefícios financeiros significativos. Não perca essa oportunidade!

Como declarar o Imposto de Renda 2024

Declarar o Imposto de Renda pode parecer um labirinto para muitos, mas com um pouco de organização e as informações corretas, o processo pode ser surpreendentemente simples.

Para o IR 2024, primeiro, certifique-se de reunir todos os documentos necessários: comprovantes de rendimentos, recibos de despesas dedutíveis, informes de instituições financeiras, entre outros.

Em seguida, escolha entre a declaração simplificada ou completa, baseando-se no que é mais vantajoso para sua situação fiscal. Lembre-se, a declaração completa é ideal para quem tem muitas despesas dedutíveis.

Acesse o programa da Receita Federal, disponível para download no site oficial, ou opte pela declaração via aplicativo para dispositivos móveis.

O preenchimento requer atenção: informe todos os rendimentos, tributáveis ou não, e as despesas dedutíveis detalhadamente. Se for o caso, inclua informações sobre seus dependentes. Após preencher, revise cuidadosamente para garantir que todas as informações estão corretas e completas. Erros ou omissões podem levar à malha fina, atrasando sua restituição ou resultando em multas.

