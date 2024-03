Nasceu em março? CAIXA abre temporada de saque extraordinário do fundo

Uma boa notícia para os trabalhadores nascidos em março: a Caixa Econômica Federal abre a temporada de saques extraordinários do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Essa modalidade de saque, conhecida como saque-aniversário, permite que, em cada mês, um novo grupo de trabalhadores tenha o direito de retirar uma parte do seu FGTS. Para quem optou por essa modalidade, março traz a chance de acessar esses recursos, proporcionando um alívio financeiro bem-vindo.

CAIXA abre temporada de saque extraordinário do fundo

O saque-aniversário do FGTS é uma opção que permite aos trabalhadores sacar anualmente uma fração do saldo disponível em suas contas do FGTS.

No entanto, ao escolher essa modalidade, o trabalhador abre mão do direito de sacar o valor total do Fundo em caso de demissão sem justa causa, recebendo apenas a multa rescisória de 40%.

A adesão ao saque-aniversário pode ser feita através do site do FGTS, do aplicativo disponível para Android e iOS, ou diretamente nas agências da Caixa. O interessado deve concordar com os termos e ativar seus cartões para participação.

Qual o Valor do Saque-Aniversário?

O valor do saque varia conforme o saldo da conta do FGTS do trabalhador. A porcentagem varia de 5% a 50% do saldo, com parcelas adicionais que dependem da faixa de saldo em que se encontra a conta.

Por exemplo, para saldos até R$ 500, é possível sacar 50% do valor, sem parcela adicional. Para saldos acima de R$ 20.000,01, a alíquota de saque é de 5%, com uma parcela adicional de R$ 2.900,00.

Além disso, os trabalhadores têm a opção de antecipar até cinco saques do FGTS, contratando empréstimos junto às instituições financeiras, utilizando como garantia o valor do saque-aniversário.

Cronograma Detalhado dos Saques do FGTS

Para você se organizar melhor e não perder o prazo, aqui está o cronograma detalhado dos saques do FGTS na modalidade saque-aniversário, organizado por mês de nascimento:

Janeiro: Disponibilidade para saque de janeiro até março.

Disponibilidade para saque de janeiro até março. Fevereiro: Os nascidos podem sacar de fevereiro a abril.

Os nascidos podem sacar de fevereiro a abril. Março: Período de saque se estende de março a maio.

Período de saque se estende de março a maio. Abril: Aqueles nascidos neste mês têm de abril a junho para sacar.

Aqueles nascidos neste mês têm de abril a junho para sacar. Maio: Maio a julho são os meses destinados aos nascidos em maio.

Maio a julho são os meses destinados aos nascidos em maio. Junho: Junho até agosto estão abertos para os aniversariantes de junho.

Junho até agosto estão abertos para os aniversariantes de junho. Julho: Julho a setembro marcam o período para os nascidos em julho.

Julho a setembro marcam o período para os nascidos em julho. Agosto: Agosto a outubro é o intervalo para quem nasceu em agosto.

Agosto a outubro é o intervalo para quem nasceu em agosto. Setembro: Saques para nascidos em setembro ocorrem de setembro a novembro.

Saques para nascidos em setembro ocorrem de setembro a novembro. Outubro: Quem celebra aniversário em outubro pode sacar de outubro a dezembro.

Quem celebra aniversário em outubro pode sacar de outubro a dezembro. Novembro: Nascidos em novembro têm de novembro a janeiro de 2025 para realizar o saque.

Nascidos em novembro têm de novembro a janeiro de 2025 para realizar o saque. Dezembro: Finalmente, para os de dezembro, o período vai de dezembro a fevereiro de 2025.

Essa organização facilita o planejamento financeiro e garante que você não perca a oportunidade de acessar o seu FGTS. Lembre-se, a pontualidade é essencial para aproveitar esse benefício!

