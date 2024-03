A conta digital do Nubank vem atraindo a atenção de consumidores em busca de alternativas mais rentáveis para guardar seu dinheiro. Sem cobrança de taxas de administração e com a promessa de remuneração automática baseada no CDI, o Nubank propõe uma solução financeira que desafia os tradicionais modelos de poupança. Mas será que optar pela conta digital do Nubank realmente vale a pena em comparação à poupança?

Melhor deixar o dinheiro rendendo no Nubank ou na poupança? | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Entendendo a remuneração automática do Nubank

O diferencial da conta digital do Nubank reside na sua capacidade de gerar retornos automáticos sobre os saldos, sem necessidade de aplicação em produtos financeiros específicos. Esta remuneração é equivalente a 100% do CDI, uma taxa que geralmente acompanha de perto a Selic, a taxa básica de juros do país.

Em contraste, a poupança oferece rendimentos vinculados à Selic, mas com uma fórmula de cálculo que varia conforme a taxa está acima ou abaixo de 8,5% ao ano.

Veja mais sobre: O que é Cadastro Reserva em concurso público e como funciona?

Comparativo de rendimento

Ao compararmos diretamente os rendimentos oferecidos pela conta do Nubank e pela poupança, observamos uma vantagem para o Nubank. Com a Selic e o CDI apresentando valores próximos, a conta do Nubank, oferecendo 100% do CDI, supera a poupança, que rende a uma fórmula que depende da taxa Selic estar acima ou abaixo de 8,5% ao ano.

Simulação prática de rendimento

Para ilustrar a diferença entre as duas opções, realizamos uma simulação com um depósito de R$ 1.000. Após 30 dias, considerando a remuneração do Nubank, o saldo bruto seria de R$ 1.008,85, que após a tributação sobre o rendimento, resultaria em um saldo líquido de R$ 1.006,86.

Por outro lado, o mesmo valor depositado na poupança geraria um saldo líquido de R$ 1.005,06 após o mesmo período, evidenciando uma vantagem de R$ 1,80 para a conta do Nubank sobre a poupança.

Qual é a melhor opção?

A escolha entre a conta digital do Nubank e a poupança não se resume apenas ao rendimento. Enquanto a conta do Nubank oferece uma remuneração superior e sem a necessidade de pagar taxa de administração, é importante considerar outros fatores, como a facilidade de acesso aos recursos, a segurança do investimento e as necessidades individuais de cada consumidor.

No entanto, com base na análise de rendimentos, a conta digital do Nubank apresenta-se como uma opção mais rentável em comparação à poupança, especialmente em um cenário econômico onde o CDI permanece próximo à Selic. Portanto, para aqueles que buscam otimizar o retorno sobre seus depósitos de curto prazo, a conta do Nubank pode ser a escolha mais vantajosa.

Veja mais sobre: Liberada: INDENIZAÇÃO da Caixa pode pagar até R$ 15.000,00 para o seu CPF