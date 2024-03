Novidades da ALEGRIA para donos de cartão de débito Mastercard; já viu?

Com o objetivo de enriquecer a experiência de seus clientes, a Mastercard no Brasil está lançando uma série de benefícios exclusivos para usuários de cartão de débito. Em uma recente entrevista, Marcelo Tangioni, CEO da Mastercard Brasil, destacou o plano da empresa de oferecer aos titulares de cartões de débito vantagens semelhantes às disponíveis para os usuários de cartões de crédito.

Tradicionalmente, a preferência dos brasileiros recai sobre o cartão de crédito devido aos inúmeros benefícios que ele oferece. No entanto, a Mastercard pretende mudar essa tendência, fortalecendo as ofertas para cartões de débito como uma forma eficaz de competir com sistemas como o Pix, o inovador método de pagamento instantâneo do Banco Central do Brasil.

Usuários de cartão de débito Mastercard, preparem-se para surpresas! Conheça os novos benefícios e promoções exclusivas. Leia mais agora! (Foto divulgação)

Promoções Atraentes para cartão de débito Mastercard

Uma das iniciativas chave para incentivar o uso do cartão de débito Mastercard é uma promoção em parceria com a Vale Bonus, oferecendo até R$ 450 para uso na plataforma, dependendo da utilização do cartão na função débito.

Para participar desta promoção, válida até 25/03/2024, os usuários devem se cadastrar no programa Mastercard Surpreenda e ativar seus cartões de débito Mastercard na promoção.

Uma vez registrado, o usuário deve baixar o aplicativo Vale Bonus e usar o mesmo número de celular para concluir a inscrição.

O uso frequente do cartão de débito Mastercard acumula créditos no app Vale Bonus, e os participantes podem receber até R$ 200 pela inscrição, mais uma bonificação adicional de até R$ 250, baseada no número de compras realizadas até o final de fevereiro.

Uma Era de Oportunidades para os Titulares de Cartões de Débito

Essa nova estratégia da Mastercard visa não apenas oferecer mais opções aos seus clientes, mas também promover uma mudança significativa na forma como os cartões de débito são percebidos e utilizados no mercado brasileiro.

Com essas novidades, a Mastercard se posiciona como uma líder inovadora no setor financeiro, proporcionando aos usuários de cartão de débito as mesmas vantagens de um cartão de crédito.

Conheça os benefícios da Mastercard

A Mastercard, uma das maiores bandeiras de cartões do mundo, sempre se destacou por oferecer uma ampla gama de benefícios e conveniências aos seus usuários. Seus cartões não são apenas métodos de pagamento, mas passaportes para um mundo de experiências exclusivas e recompensas personalizadas.

Os portadores de cartões Mastercard têm acesso a uma variedade de ofertas, incluindo programas de recompensas, seguros de viagem, acesso a salas VIP em aeroportos e descontos em diversos estabelecimentos parceiros.

Além disso, a marca é sinônimo de segurança e inovação tecnológica, proporcionando aos clientes tranquilidade e confiança nas transações, seja em compras online ou em lojas físicas.

A capacidade da Mastercard de adaptar-se às tendências emergentes e necessidades dos consumidores a torna uma escolha preferida para muitos ao redor do mundo, desde os que buscam praticidade no dia a dia até os que procuram luxo e experiências exclusivas.

