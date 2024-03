Grupo de brasileiros serão beneficiados pela nova Lei do Cartão de Crédito

Uma mudança significativa no panorama financeiro brasileiro acaba de acontecer com a aprovação de uma nova lei relacionada ao cartão de crédito.

Esta legislação, implementada no dia 3 de janeiro de 2024, promete trazer alívio e esperança para muitos consumidores, especialmente idosos e negativados, que se viram em situações financeiras delicadas devido ao endividamento causado pelo uso de cartões de crédito.

A nova lei visa limitar a cobrança abusiva de juros no crédito rotativo, uma prática que tem contribuído significativamente para o endividamento crescente no país. Além disso, a possibilidade de portabilidade da dívida do cartão oferece aos consumidores a chance de transferir suas dívidas para instituições com condições mais favoráveis, intensificando a competição entre os bancos e beneficiando diretamente os usuários.

Saiba mais sobre a legislação revolucionária que promete aliviar milhões de brasileiros do endividamento causado pelos cartões de crédito. Descubra todos os detalhes aqui! (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Impacto no Crédito Rotativo e Alívio Financeiro

O cerne desta nova legislação está na limitação dos juros no crédito rotativo, uma opção frequentemente utilizada quando se paga apenas o valor mínimo da fatura do cartão de crédito. Especialistas financeiros têm alertado sobre os riscos desta prática, pois pode levar ao acúmulo de dívidas com juros exorbitantes.

Agora, com a implementação da nova lei, os encargos (juros e outras taxas) aplicados à dívida no cartão de crédito não podem ultrapassar 100% do valor original da dívida.

Por exemplo, se a dívida inicial é de R$100, os encargos totais não podem exceder R$100, limitando o valor máximo a ser pago a R$200. Essa medida promete trazer um alívio significativo aos consumidores, reduzindo a pressão financeira e ajudando a evitar que as dívidas se tornem incontroláveis.

Veja mais sobre: Serasa libera cartão de crédito fácil: aprenda como pedir

Portabilidade da Dívida: Uma Nova Frente de Benefícios

A portabilidade da dívida do cartão de crédito, prevista para entrar em vigor em 1º de julho de 2024, é outra inovação bem-vinda.

Esta medida permite que os consumidores transfiram suas dívidas de um banco para outro, incentivando assim a competitividade em termos de juros entre as instituições financeiras.

Quando um cliente opta pela portabilidade, o banco original deve oferecer uma contraproposta com condições de pagamento mais atrativas, na tentativa de reter o cliente.

Esta iniciativa não apenas fomenta a concorrência saudável no setor bancário, mas também proporciona aos consumidores uma maior autonomia na gestão de suas finanças pessoais.

Uma Nova Era para o Uso do Cartão de Crédito

Com a aprovação desta nova lei, o Brasil inicia um novo capítulo na regulamentação do uso do cartão de crédito. O objetivo é claro: proteger os consumidores de práticas predatórias e oferecer alternativas mais justas e equilibradas.

Esta mudança representa um passo importante para a saúde financeira dos brasileiros, dando-lhes ferramentas para uma melhor gestão de suas dívidas e, em última instância, proporcionando um futuro financeiro mais seguro e estável.

Você também pode gostar de: Veja como ganhar dinheiro no CRÉDITO com o cartão do Nubank em março