Instagram fora do ar nesta terça-feira (5): BUG MUNDIAL? Veja o que aconteceu

O Facebook e Instagram possuem juntos mais de 3,1 bilhões de usuários ativos todos os dias. Quando um dos aplicativos caem, é nítido a comoção dos internautas. Nesta terça-feira, 5, os servidores da Meta passaram por instabilidades e acabaram prejudicando alguns de seus produtos; como o Instagram e Facebook. Trata-se de um mundo totalmente diferente do que os usuários estão acostumados, logo, o motivo do bug surpreendeu a todos!

Facebook e Instagram fora do ar? Motivo do BUG surpreende usuários | Foto: Montagem via Reprodução

Entenda um pouco sobre o bug

A queda dos serviços da Meta, portanto, não é um evento trivial. Ela impacta desde o indivíduo comum, que utiliza essas plataformas para manter-se conectado com amigos e familiares, até grandes empresas, que dependem do marketing digital nessas redes para alcançar seus consumidores. Além disso, o incidente destaca a vulnerabilidade de infraestruturas digitais, mesmo aquelas pertencentes a gigantes tecnológicos.

Dessa forma, o episódio serve como um lembrete da importância da diversificação de canais de comunicação e da necessidade de estratégias robustas de gestão de crise para empresas que se apoiam nesses serviços. Ainda, coloca em pauta discussões sobre a segurança cibernética e a resiliência de sistemas frente a falhas técnicas ou ataques digitais.

Além disso, a surpresa com o motivo do bug revela quão pouco o usuário médio compreende sobre a complexidade dos sistemas que sustentam as redes sociais. É crucial que haja um esforço contínuo para educar o público sobre a natureza e o funcionamento da tecnologia que permeia seu dia a dia. Isso não apenas aumentaria a conscientização sobre os riscos associados à dependência dessas plataformas, mas também fomentaria uma relação mais crítica e informada com a tecnologia.

Você pode gostar: Facebook e Instagram devem BARRAR conteúdo polêmico e AMADO pelos brasileiros

Por que o Facebook/Instagram caíram?

As razões exatas para quedas específicas do Facebook ou Instagram variam dependendo do incidente em questão. No entanto, de modo geral, as interrupções dessas plataformas podem ser atribuídas a uma série de fatores técnicos e operacionais, incluindo:

Problemas de infraestrutura: Erros nos data centers que hospedam os serviços do Facebook e Instagram podem levar a falhas. Isso pode incluir problemas com os servidores físicos, sistemas de refrigeração ou falhas de energia. Atualizações de software mal-sucedidas: Às vezes, as atualizações destinadas a melhorar o Facebook ou Instagram ou adicionar novos recursos podem conter erros que causam interrupções inesperadas. Sobrecarga de tráfego: Um aumento súbito e inesperado no número de usuários acessando as plataformas simultaneamente pode sobrecarregar os servidores, levando a uma queda temporária. Ataques cibernéticos: Ataques de negação de serviço distribuído (DDoS) ou outras formas de interferência maliciosa podem visar a infraestrutura das plataformas, tentando torná-las inacessíveis aos usuários. Problemas de rede: Interrupções ou instabilidades na rede de internet global, como falhas no sistema de nomes de domínio (DNS) ou problemas com provedores de serviço de internet (ISPs), podem impactar a capacidade dos usuários de acessar o Facebook e o Instagram. Erros humanos: Equívocos ou erros cometidos pela equipe técnica durante a manutenção rotineira ou a implementação de novas funcionalidades também podem resultar em quedas temporárias.

Para identificar a causa específica de uma queda do Facebook ou Instagram, geralmente é necessário aguardar um comunicado oficial da Meta, a empresa responsável pelas duas plataformas. Esses comunicados costumam detalhar a natureza do problema e as medidas tomadas para resolver a situação e prevenir incidentes futuros.

Você pode gostar de: Cartão Mastercard recebe atualização ruim para os clientes; confira

Veja o relato de alguns usuários

Milhares de usuários manifestaram sua indignação mediante o ocorrido através do site Downdetector. Alguns dos comentários demonstraram o quão prejudicial o ocorrido foi para os usuários. Veja abaixo alguns destes comentários.

“Jefferson Instagram e Facebook fizeram um logoff e se recusam a fazer login. Tentei resetar a senha e NADA acontece. Ambos fora do ar com mensagens de erros” “Vando Santos Estou tentando entrar na minha conta e fui desconectado!” “Jhonathan Draw Rapaz, fiquei que nem doido mudando senha pensando que tinha burlado minha autenticação de duas etapas! kkkkkkk” “Karolina Rodrigues Maravilha não bastava o Facebook, o Instagram também”

A queda atingiu usuários de todo o mundo. Na qual fora possível perceber instabilidade de conexão, logins errados e a não possibilidade de adentrar na plataforma. Até o momento, a Meta não lançou uma nota oficial acerca do ocorrido.

Você pode gostar de: R$ 68 ou R$ 273? Nubank pode pagar valores aos clientes com CPF nessa lista