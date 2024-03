A Serasa enfrenta acusações graves de vazamento de informações pessoais de usuários. O Instituto Sigilo, focado em proteger dados pessoais e segurança da informação, iniciou uma ação judicial. O Ministério Público Federal (MPF) também se juntou como coautor. Eles criaram um portal para que os indivíduos verifiquem se foram afetados por esse suposto mau uso de dados pela Serasa.

Seu CPF e outros DADOS vazaram na Serasa Descubra se tem direito à indenização | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Entenda o caso e como verificar seus dados

A ação surge após relatos de vazamento de dados de brasileiros pela Serasa. O Instituto Sigilo, com apoio do MPF, busca responsabilizar a empresa. Eles disponibilizaram um portal para consulta de vítimas do vazamento. A ferramenta online, lançada em dezembro de 2023, permite a verificação rápida e segura.

Para checar se seus dados foram expostos, acesse sigilo.org.br. Preencha o formulário com seus dados pessoais, como nome, e-mail, CPF e telefone. Além disso, uma petição online busca apoio para fortalecer a ação. Mais de 100 mil pessoas já se cadastraram para acompanhar o processo.

Ainda sem resolução

A conclusão da ação contra a Serasa ainda não foi definida. Sem confirmação de compensação financeira, os afetados aguardam o andamento judicial. A ação busca indenização de R$ 30 mil para cada pessoa prejudicada pelo vazamento.

Impacto e relevância do vazamento

O Instituto Sigilo aponta para o uso indevido de uma vasta gama de dados pessoais. Isso inclui informações financeiras, registros fiscais e até dados de cartões bancários. O caso sublinha a importância da segurança da informação e a proteção de dados pessoais.

Este processo evidencia um problema crítico na gestão de dados pessoais por grandes empresas. Acompanhar esse caso é essencial para todos os brasileiros preocupados com a segurança de suas informações. Mantenha-se informado e verifique se seus dados foram comprometidos. A proteção da privacidade e dos dados pessoais nunca foi tão crucial.

Como aumentar o limite do cartão de crédito através do Serasa?

Para aumentar o limite do cartão de crédito por meio do Serasa, é fundamental adotar práticas que melhorem seu perfil como consumidor. Primeiramente, mantenha suas contas em dia. Atrasos e inadimplências prejudicam sua pontuação de crédito. Verifique regularmente seu score no Serasa; quanto maior, melhores as chances de aumento de limite.

Use o cartão de crédito com frequência, mas de forma consciente.

Isso demonstra às instituições financeiras sua capacidade de gerenciar o crédito. Pague sempre o valor total da fatura, evitando o pagamento mínimo. Isso indica responsabilidade financeira.

Atualize sua renda no aplicativo ou site da instituição financeira. Rendas maiores podem justificar limites mais altos. Por fim, não solicite aumentos de limite frequentemente. Esperar pelo menos seis meses entre as solicitações é uma boa prática. Adotando esses passos, você demonstra ser um bom pagador, aumentando as chances de ter seu limite de crédito elevado.

