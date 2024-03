Não PAGAR multa de trânsito pode “estragar” seu CPF; entenda

A não quitação de multas de trânsito acarreta uma série de consequências graves para o motorista, afetando diretamente a saúde financeira e a regularidade do veículo. Quando um motorista escolhe ignorar o pagamento de uma multa, inicia-se um processo que pode levar a encargos financeiros adicionais, restrições de crédito e problemas legais.

Juros e multas adicionais são aplicados ao valor original da infração após o vencimento. A negligência em resolver essa pendência pode resultar na inscrição do débito em dívida ativa. Este termo refere-se a um cadastro que contabiliza débitos não pagos aos cofres públicos, incluindo multas de trânsito. A inscrição na dívida ativa implica a possibilidade de cobrança judicial, podendo resultar no bloqueio ou penhora de bens do inadimplente.

Uma consequência direta da inadimplência é a inscrição do nome do motorista nos órgãos de proteção ao crédito, como o Serasa. Isso impacta negativamente o acesso a créditos e serviços que exigem análise de crédito, além de afetar o Serasa Score. Tal restrição prejudica não apenas a vida financeira do indivíduo mas também sua credibilidade no mercado.

O não pagamento de multas impede o licenciamento do veículo, uma exigência legal para a circulação de automóveis. A falta de licenciamento pode levar à apreensão do veículo, acarretando multas adicionais e custos com guincho e estadia em pátio policial.

Adicionalmente, as pendências em multas impactam a transferência de propriedade do veículo. Informações sobre irregularidades são acessíveis a potenciais compradores, podendo inviabilizar a venda. A omissão dessas pendências durante uma negociação de venda pode ser vista como fraude, complicando ainda mais a situação do vendedor.

Portanto, a melhor prática é o cumprimento das normas de trânsito e a regularização de multas pendentes. Isso evita não só inconvenientes legais e financeiros mas também contribui para a segurança e a ordem no trânsito. Manter as obrigações em dia é essencial para evitar problemas maiores e garantir uma condução sem preocupações.

