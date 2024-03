Veja como ganhar dinheiro no CRÉDITO com o cartão do Nubank em março

Desde a sua fundação em 2013, o Nubank tem sido uma força transformadora no setor financeiro, trazendo soluções inovadoras e práticas para seus usuários. Uma das mais notáveis é a conta digital Nubank, lançada em 2017, que revolucionou a gestão financeira com suas funcionalidades.

Agora, em março, surge uma oportunidade imperdível: ganhar dinheiro usando o cartão de crédito Nubank.

Março com mais dinheiro no bolso? Veja como usar o cartão de crédito Nubank para ganhar cashback em suas compras e aumentar suas economias.

Como o Nubank transforma seu crédito em ganhos

Cashback com o Ultravioleta

Ao usar o cartão de crédito Ultravioleta, cada compra no crédito rende 1% de cashback. Este retorno financeiro não tem prazo de validade e cresce a 200% do CDI ao ano. É uma maneira flexível de fazer o seu dinheiro trabalhar por você.

Economize e Ganhe com o Shopping do Nubank

No Shopping do Nubank, mais de 125 e-commerces parceiros oferecem a chance de economizar e ganhar cashback. Após acessar a oferta desejada no aplicativo Nubank e realizar a compra no site do parceiro, o cashback é creditado na sua conta.

Benefícios em Hospedagens

Ao reservar hospedagens pelo aplicativo Nubank e pagar com o cartão de crédito da instituição, você ganha cashback. A porcentagem de retorno varia conforme as parcerias, oferecendo mais uma forma inteligente de economizar.

Ganhe com Compras Online

Compras online também podem render cashback. Basta selecionar as ofertas no aplicativo Nubank e comprar nos e-commerces parceiros. O retorno é creditado automaticamente na sua conta Nubank.

Acompanhamento e Gestão do Cashback

Para gerenciar seu cashback, use o aplicativo Nubank. Lá, é possível acompanhar o saldo, as transações elegíveis e o crescimento do seu dinheiro.

Como Abrir sua Conta Digital Nubank

Para entrar nesse mundo de benefícios, abra sua conta digital Nubank acessando o site ou o aplicativo. Preencha seus dados, aguarde a análise e, após a aprovação, comece a desfrutar das vantagens.

Confira os benefícios do Nubank

O Nubank oferece uma gama de benefícios que se estendem além do cashback. Usuários do cartão de crédito Nubank desfrutam de uma experiência sem anuidade e taxas ocultas, garantindo transparência e economia. Além disso, o cartão Nubank é aceito internacionalmente, abrindo portas para compras e serviços ao redor do mundo.

Outro destaque é o controle total através do aplicativo: os usuários podem ajustar limites, bloquear o cartão em caso de perda ou roubo, e acompanhar gastos em tempo real, promovendo uma gestão financeira eficiente e segura.

Além do cashback, o Nubank se destaca com seu programa de pontos Nubank Rewards, onde os pontos acumulados nunca expiram e podem ser trocados por uma variedade de serviços e produtos, aumentando ainda mais as possibilidades de economia.

Para os adeptos de investimentos, a conta do Nubank oferece rendimentos automáticos a 100% do CDI, mais atrativos que a poupança tradicional. O Nubank também facilita o dia a dia com transferências gratuitas e ilimitadas, pagamento de contas e boletos diretamente pelo app, e investimentos sem burocracia, atendendo a todas as necessidades financeiras de seus clientes com eficácia e conveniência.

