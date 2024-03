Banco do Brasil paga 13º salário antes da hora: até R$ 20.000,00?

O Banco do Brasil (BB) traz uma ótima notícia para os trabalhadores regidos pela CLT e para idosos: a possibilidade de antecipar o 13º salário já no início de 2024.

Uma medida que promete aliviar o orçamento de muitos brasileiros, este programa permite que os correntistas do banco, que recebem salário, aposentadoria ou pensão através dele, solicitem a antecipação deste benefício, com valores que podem chegar a até R$ 20.000,00.

Para usufruir deste benefício, é necessário cumprir certos requisitos, como possuir uma conta corrente no BB, receber salário na instituição, ter limite de crédito disponível e assinar o Contrato de Adesão às Cláusulas Gerais do CDC.

Antecipe seu 13º salário com o Banco do Brasil: saiba tudo sobre esta oportunidade de até R$ 20.000,00 para trabalhadores CLTs e idosos! (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Flexibilidade e condições de contratação do 13º salário

A antecipação do 13º salário no BB pode ser realizada de duas maneiras: em parcela única ou ao longo do contrato. Essa flexibilidade oferece aos clientes a liberdade de escolher a opção que melhor se encaixa em suas necessidades financeiras.

Os clientes do BB encontram opções de contratação com taxas de juros variáveis, que podem variar entre 2,86% a.m. (CET de 44,71% a.a.) e 5,68% a.m. (CET de 98,47% a.a.), proporcionando assim diferentes possibilidades conforme o perfil de cada cliente.

Veja mais sobre: Quanto o INSS pode pagar de 13º salário em 2024? Valor surpreende

Como abrir uma conta no BB para antecipar o 13º

Para quem deseja aproveitar a antecipação do 13º salário oferecida pelo BB, é necessário abrir uma conta corrente na instituição.

O processo de abertura de conta é simples e pode ser realizado através do aplicativo do Banco do Brasil. Os interessados devem baixar o aplicativo, preencher os dados solicitados, realizar a verificação do dispositivo, enviar os documentos necessários, cadastrar uma senha e aguardar a confirmação.

Entendendo as regras para receber o 13º salário

O 13º salário é um benefício direcionado a trabalhadores formais, incluindo trabalhadores rurais, urbanos, avulsos, domésticos, além de aposentados e pensionistas do INSS.

Para se qualificar, há regras específicas: empregados demitidos por justa causa antes do pagamento da primeira parcela não têm direito ao benefício, enquanto os afastados por auxílio-doença ou suspensão do trabalho recebem o abono proporcional ao tempo trabalhado, com o restante pago pelo INSS.

O pagamento pode ser parcelado, com a primeira parcela entre 1º de fevereiro e 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro.

Como calcular o valor do 13º salário

O valor do 13º salário é proporcional ao período trabalhado durante o ano. Para calcular, basta dividir o salário mensal por 12 e multiplicar pelo número de meses trabalhados, fornecendo uma estimativa do abono natalino proporcional.

Diferente de 2023, quando o Governo Lula antecipou o pagamento do 13º salário do INSS, para 2024, até o momento, não foi anunciada a antecipação para aposentados e pensionistas. As parcelas do 13º estão previstas para serem pagas nos meses de agosto e novembro, seguindo a legislação vigente.

Você também pode gostar de: 2 NOTÍCIAS desanimadoras do Bolsa Família: fim de BÔNUS e exclusão de 13º salário