Como receber restituição mesmo isento do Imposto de Renda; veja se é possível

Você sabia que mesmo isento do Imposto de Renda, você pode ter direito à restituição? Isso mesmo! Muitos brasileiros não sabem, mas prestar contas à Receita Federal pode trazer benefícios financeiros até para quem não é obrigado a declarar. Vamos entender como isso funciona.

Entenda como a declaração do Imposto de Renda pode beneficiar até quem é isento e saiba como obter a restituição de valores retidos na fonte. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Prestar Contas Pode Ser Vantajoso

Para muitos contribuintes, a declaração do Imposto de Renda é vista apenas como uma obrigação. No entanto, mesmo aqueles isentos podem se beneficiar dela. Por exemplo, trabalhadores que têm imposto retido na fonte podem ser elegíveis para a restituição.

Imagine o seguinte cenário: um trabalhador isento de IR, mas que, no mês do recebimento do adicional de férias, ultrapassa o teto de isenção e acaba tendo IR retido. Ricardo Jesus, sócio da consultoria ABordin, esclarece que, nesses casos, vale a pena declarar para restituir o imposto retido.

Da mesma forma, aqueles que ultrapassam o limite de isenção ao receber o 13º salário também podem se beneficiar. A restituição do IR, nesses casos, significa recuperar valores que, de outra forma, seriam perdidos.

Veja mais sobre: Pague MUITO POUCO no Imposto de Renda 2024 fazendo isso

Muito Além do Retorno Financeiro

Declarar o IR vai além de simplesmente buscar uma restituição. Carmem Granja, diretora da ABRAPSA, destaca a importância de manter um histórico fiscal limpo e atualizado. Isso pode ser crucial em situações como solicitação de vistos, empréstimos e até mesmo em processos judiciais.

Quem Tem Prioridade na Restituição?

A Receita Federal estabelece uma lista de contribuintes que são priorizados no pagamento das restituições. Em 2024, os prioritários incluem:

Idosos com 80 anos ou mais ;

; Pessoas com mais de 60 anos ;

; Cidadãos com deficiência ou portadores de moléstia grave ;

ou portadores de ; Profissionais da área de magistério.

Além disso, quem optou pela declaração pré-preenchida ou escolheu receber via Pix também tem certa preferência.

Como Aproveitar Essa Oportunidade?

Para garantir que você não perca a oportunidade de receber a restituição, é crucial declarar corretamente seus rendimentos e despesas. Lembre-se: a declaração do Imposto de Renda é uma ferramenta que pode trabalhar a seu favor. Não deixe de buscar ajuda profissional se sentir dificuldades no processo.

Em resumo, mesmo que você esteja isento da obrigatoriedade de declarar o Imposto de Renda, pode haver vantagens significativas em fazê-lo. Fique atento às regras e prazos, e aproveite os benefícios que essa ação pode oferecer.

Entenda como é feito o pagamento da restituição

Quando falamos de restituição do Imposto de Renda, é fundamental entender como esse valor é devolvido ao contribuinte. A restituição é paga pela Receita Federal através de lotes, que são distribuídos ao longo do ano seguinte ao da declaração. Geralmente, o primeiro lote é liberado em junho e os demais seguem mensalmente até dezembro.

Os contribuintes que têm prioridade na restituição, como idosos, pessoas com deficiência, e professores, recebem nos primeiros lotes. Aqueles que declararam mais cedo também tendem a receber a restituição mais rapidamente. A Receita Federal disponibiliza o valor diretamente na conta bancária informada pelo contribuinte na declaração.

Caso não haja uma conta especificada ou ocorra algum problema, a restituição ficará disponível para saque no Banco do Brasil, e o contribuinte poderá agendar a transferência para qualquer banco em que tenha conta. É importante manter os dados bancários atualizados na declaração para evitar atrasos ou inconvenientes na hora de receber a restituição.

Você também pode gostar de: Seu CPF está na lista para receber a devolução do Imposto de Renda?