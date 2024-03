Qual é a MULTA para quem cruzar o sinal amarelo no trânsito

A sinalização amarela no trânsito sempre levanta um debate: parar ou acelerar? Em meio a essa dúvida, é crucial entender o que diz a lei de trânsito sobre essa situação e quais as recomendações para os motoristas.

Interpretação do Sinal Amarelo, evite multa

O sinal amarelo é muitas vezes interpretado como um aviso para “acelerar e passar antes que feche”, mas a verdade é um pouco diferente.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o sinal amarelo serve como um alerta de atenção. Este sinal, que permanece aceso por um período de 3 a 5 segundos, dependendo da velocidade permitida na via, é um indicativo de que o sinal vermelho está prestes a ser acionado.

Ao contrário do que muitos acreditam, avançar no sinal amarelo não resulta em multa. No entanto, é essencial ter em mente que o momento da transição do amarelo para o vermelho é crítico.

Se um motorista atravessa o cruzamento já com o sinal vermelho, aí sim, caracteriza-se uma infração gravíssima, com penalidades significativas, incluindo multa e pontos na carteira de habilitação.

Entenda como deve Agir no Sinal Amarelo

O ideal, segundo as recomendações de segurança no trânsito, é começar a reduzir a velocidade assim que o sinal amarelo aparecer.

A exceção ocorre quando a parada não é segura, como em casos onde o veículo que segue atrás está em alta velocidade, aumentando o risco de colisão traseira. Nesse cenário, pode ser mais seguro prosseguir, sempre com cautela.

Demais multas que você deve ficar atento

Além da atenção ao sinal amarelo, existem outras infrações no trânsito que frequentemente resultam em multas e devem estar no radar de todo motorista. Uma delas é o uso do celular ao volante, uma prática perigosa que pode levar a acidentes graves.

Segundo o CTB, manusear o celular enquanto dirige é considerado uma infração gravíssima, acarretando multa e pontos na carteira. Outra infração comum é o excesso de velocidade, que além de aumentar o risco de acidentes, resulta em multas variadas dependendo do quanto a velocidade máxima permitida foi excedida.

Outro ponto de atenção é o estacionamento irregular, como parar em locais proibidos, sobre faixas de pedestres ou em vagas reservadas indevidamente. Essas infrações não só prejudicam o fluxo de trânsito e a segurança, mas também resultam em multas e, em alguns casos, no guinchamento do veículo.

Além disso, não usar o cinto de segurança, tanto para motoristas quanto passageiros, é uma infração que pode parecer simples, mas tem implicações sérias tanto em termos de segurança quanto em penalidades legais. Ficar atento a estas e outras regras de trânsito é fundamental para evitar multas e contribuir para um trânsito mais seguro e organizado.

