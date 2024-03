Um presente cairá no COLO destes 5 signos a partir de HOJE (2)

Presente dos astros! Descubra quais signos serão agraciados por essas energias e prepare-se para as surpresas que o universo reserva. Março promete ser um mês e tanto para alguns signos do zodíaco, graças à generosidade dos planetas. Ou seja, alguns signos vão receber um presente dos astros em forma de encontro, de oportunidade, dinheiro ou boa notícia.

Com uma agenda celeste bastante movimentada, os presentes astrais vão desde oportunidades de crescimento até transformações profundas. Então, confira quais signos terão motivos extras para celebrar.

Presente dos astros para estes signos

Para Peixes, março vem com ondas de mudanças positivas, graças ao alinhamento estelar favorável. Com a Lua Nova em Peixes no dia 10 e a conjunção Vênus-Saturno no dia 21, esse signo experimentará um aprofundamento nas relações pessoais.

Além disso, a presença de Marte no signo a partir do dia 22 amplia a coragem e a determinação dos piscianos em seguir seus sonhos. Desse modo, vai transformar aspirações em realidade.

Áries

Esse signo recebe um impulso astral significativo com o início do Ano Novo Astrológico e a entrada do Sol em seu signo no dia 20. Logo, esse período sinaliza um novo começo, cheio de energia e entusiasmo para os arianos.

A conjunção de Mercúrio em Áries, a partir do dia 10, traz clareza mental, favorecendo a comunicação e a assertividade. Além disso, o ariano também se beneficiará do sextil Sol-Plutão no dia 21, que promove a força para conquistar objetivos e superar obstáculos.

Touro

O taurino encontrará em março um período para reflexão interna e crescimento pessoal. A quadratura Vênus-Urano, no início do mês, pode trazer desafios em relações e finanças. Mas também traz oportunidades para reavaliar o que é verdadeiramente valioso.

O sextil Vênus-Júpiter no dia 24 potencializa a sorte em amor e finanças, incentivando os taurinos a abraçarem novas possibilidades com otimismo e confiança.

Gêmeos

Esse signo se beneficiará enormemente dos trânsitos de Mercúrio, seu regente, especialmente do sextil Mercúrio-Urano no dia 4 e da conjunção Mercúrio-Netuno no dia 8. Enfim, esses aspectos promovem uma expansão da criatividade e da intuição, abrindo portas para a inovação em todos os aspectos da vida.

O sextil Mercúrio-Plutão, no dia 10, traz profundidade e poder de transformação ao pensamento. Logo, permite que Gêmeos manifeste mudanças significativas com suas palavras e ideias.

Libra

Para Libra, o mês de março é marcado pelo eclipse lunar em seu signo no dia 25, junto à Lua Cheia, simbolizando um período de culminação e revelações emocionais. Dessa maneira, esse evento traz à tona questões de relacionamentos e justiça. Então, incentiva os librianos a buscar equilíbrio e harmonia nas suas vidas.

O sextil Vênus-Urano no dia 28 também sugere inovações nas formas de conexão e expressão do amor. Ou seja, traz frescor para os relacionamentos existentes e atraindo novas alianças.

