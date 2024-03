Aviso: estes são os 7 super-heróis que podem fazer um planeta virar pó

As animações, filmes, quadrinhos e mangás estão repletos de super-heróis com feitos extraordinários. Alguns desses personagens transcendem o conceito de força convencional, possuindo habilidades capazes de aniquilar planetas inteiros.

Esses seres extraordinários não apenas demonstram um nível de poder supremo, mas também instigam a imaginação dos fãs com sua capacidade quase divina de moldar e destruir mundos.

Estes são os 7 super-heróis que podem fazer um planeta virar pó

Estes super-heróis podem destruírem a terra completamente

Entre esses personagens icônicos, Saitama, conhecido como One-Punch Man, se destaca no universo dos animes. Com sua força inigualável, ele consegue derrotar qualquer adversário com um único golpe, uma habilidade que paradoxalmente o leva a enfrentar o tédio e a insatisfação. A sua capacidade foi ilustrada de maneira impressionante quando destruiu um planeta de forma acidental, um feito que solidifica seu lugar nessa lista extraordinária.

No universo da DC Comics, Superman se apresenta como uma figura de poder incomensurável, especialmente na narrativa “Superman Prime One Million”. Após passar milênios sob a luz de um sol amarelo, ele atinge um patamar onde seu soco tem força suficiente para desintegrar planetas, redefinindo os limites da força super-humana.

Dr. Manhattan, de Watchmen, transcende a noção tradicional de super-herói. Com sua semi-onipotência e visão atemporal, ele se assemelha mais a uma entidade divina capaz de alterar a realidade conforme sua vontade, incluindo a destruição planetária.

Raio Negro, o monarca dos Inumanos, possui uma voz cujo poder destrutivo é tão imenso que um simples sussurro seu pode devastar um bairro inteiro. Sua habilidade única o coloca entre os seres mais temidos e poderosos, capaz de erradicar planetas com um grito.

Alguns heróis da infância também podem fazer isso

Goku, da franquia Dragon Ball, é um nome familiar cujo poder só aumentou com o tempo. Atualmente, ele é capaz de extinguir um planeta sem esforço, um testemunho do seu crescimento contínuo como guerreiro Saiyajin.

Alien X, do universo Ben 10, representa o ápice do poder no Omnitrix, tendo a capacidade de criar ou aniquilar universos inteiros, embora sua habilidade seja limitada pela necessidade de consenso entre suas personalidades internas.

Embora a lista destaque super-heróis, uma menção honrosa é dada a Thanos, o antagonista da “Saga Infinito” da Marvel. Com as Joias do Infinito, ele tem o poder de dizimar múltiplos planetas com um simples estalar de dedos, destacando-se como um dos vilões mais poderosos do universo Marvel.

Esses personagens, disponíveis em plataformas como Crunchyroll, Netflix, HBO Max, Amazon Prime e Disney+, não apenas cativam pela sua força sobre-humana, mas também pela complexidade de suas histórias e o impacto que têm no universo ficcional ao qual pertencem.

