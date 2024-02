No ano de 2023, os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tiveram a grata surpresa de receber o 13º salário de forma antecipada, distribuído em duas parcelas nos meses de maio e junho. Este benefício é assegurado a indivíduos que recebem aposentadorias, pensões por morte, auxílios por incapacidade temporária, auxílio-reclusão e auxílio-acidente.

Tradicionalmente, o INSS realiza esse pagamento no segundo semestre, especificamente em agosto e novembro, seguindo uma prática habitual da Previdência Social.

Pagamento do 13º do INSS vem com mudança em 2024 | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Pagamentos ganham adicional do INSS?

A antecipação do 13º salário gerou expectativas entre os beneficiários, que já se questionam sobre a possibilidade de uma antecipação similar para o ano de 2024. Planejar-se financeiramente para o final do ano, seja para quitação de dívidas ou planejamento de viagens, é um desejo comum.

Entretanto, até o momento, o INSS não estabeleceu um calendário específico para o pagamento do 13º salário em 2024, nem confirmou se haverá antecipação do benefício neste ano. A esperança de antecipação foi motivada pela decisão do presidente Lula, que optou pelo adiantamento no ano anterior.

Você também pode gostar de: R$ 27 bilhões pagos aos trabalhadores brasileiros! FESTA da CLT já começou

Calendário de pagamentos de março

Enquanto informações sobre o 13º salário permanecem em aberto, o INSS já divulgou as datas para o pagamento dos benefícios regulares em março. Este mês verá o repasse de mais de 39 milhões de benefícios, incluindo 33 milhões de natureza previdenciária e 5 milhões de assistenciais. Os pagamentos serão organizados de acordo com o número final do cartão do beneficiário, desconsiderando-se o dígito verificador após o traço.

Os primeiros pagamentos serão destinados aos beneficiários cujo número do benefício termina em 1, iniciando em 22 de março. O ciclo de pagamentos se encerra em 5 de abril, para aqueles cujos benefícios terminam em 0, levando em consideração também o valor do benefício.

Para benefícios de até um salário mínimo

Os repasses para quem recebe até um salário mínimo seguirão o cronograma abaixo:

Benefício terminado em 1: 22 de março;

Benefício terminado em 2: 25 de março;

Benefício terminado em 3: 26 de março;

Benefício terminado em 4: 27 de março;

Benefício terminado em 5: 28 de março;

Benefício terminado em 6: 01 de abril;

Benefício terminado em 7: 02 de abril;

Benefício terminado em 8: 03 de abril;

Benefício terminado em 9: 04 de abril;

Benefício terminado em 0: 05 de abril.

Para benefícios acima de um salário mínimo

Os beneficiários com valores acima de um salário mínimo terão seus pagamentos processados conforme o seguinte calendário:

Benefícios terminados em 1 e 6: 01 de abril;

Benefícios terminados em 2 e 7: 02 de abril;

Benefícios terminados em 3 e 8: 03 de abril;

Benefícios terminados em 4 e 9: 04 de abril;

Benefícios terminados em 5 e 0: 05 de abril.

Este cronograma assegura que todos os beneficiários possam organizar suas finanças com antecedência, mesmo enquanto aguardam notícias sobre o pagamento do 13º salário.

Você também pode gostar de: Aposentadoria SEM CLT: vale a pena ficar como MEI ou apenas PJ? Entenda