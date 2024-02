Para aposentados e pensionistas do INSS, a antecipação do 13º salário é um motivo de comemoração, pois traz um alívio financeiro e permite um planejamento mais eficaz de suas finanças ao longo do ano. A seguir, detalhamos como calcular o valor do 13º salário e informamos as datas previstas para o pagamento deste benefício em 2024.

Quanto o INSS pode pagar de 13º salário em 2024 Valor surpreende | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como calcular o 13º Salário para aposentados do INSS

O cálculo do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS é simples e pode ser feito em dois passos:

Primeiro Passo: Divida o valor mensal de sua aposentadoria por 12. Por exemplo, se a aposentadoria é de R$ 1.412,00, a divisão resultará em R$ 117,66 (R$ 1.412,00 / 12). Segundo Passo: Multiplique o resultado pelo número de meses em que você recebeu o benefício ao longo do ano. Se, por exemplo, você foi beneficiário por 4 meses, o cálculo será R$ 117,66 x 4, totalizando R$ 470,66.

Para quem recebe a aposentadoria há mais de um ano, o valor do 13º salário corresponderá ao valor integral da aposentadoria mensal, ou seja, R$ 1.412,00.

Datas de pagamento do 13º Salário para aposentados do INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) define anualmente as datas de pagamento do 13º salário para seus beneficiários. Em 2024, os aposentados e pensionistas que receberam algum dos seguintes benefícios estarão aptos a receber o 13º: auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão.

Parcelamento do Pagamento

O 13º salário é pago em duas parcelas:

Primeira Parcela: Tradicionalmente paga em agosto, corresponde a até 50% do valor do benefício recebido nesse mês.

Tradicionalmente paga em agosto, corresponde a até 50% do valor do benefício recebido nesse mês. Segunda Parcela: Efetuada em novembro, essa parcela representa a diferença entre o valor total do abono anual e o montante já adiantado na primeira parcela.

Ambas as parcelas são pagas juntamente com o benefício mensal regular, facilitando o recebimento pelos aposentados e pensionistas.

Para os aposentados e pensionistas do INSS, entender como o 13º salário é calculado e saber as datas de pagamento são informações cruciais para o planejamento financeiro anual. Com esses pagamentos, o INSS busca não apenas cumprir com suas obrigações legais, mas também oferecer um suporte financeiro adicional aos seus beneficiários, garantindo-lhes um pouco mais de conforto e segurança financeira ao longo do ano.

É possível antecipar o pagamento?

Sim, é possível antecipar o pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Nos últimos anos, o governo brasileiro tem adotado a prática de antecipar o pagamento desse benefício como uma medida para injetar recursos na economia e auxiliar financeiramente os beneficiários em momentos estratégicos, como durante crises econômicas ou períodos de maior necessidade financeira.

Tradicionalmente, a primeira parcela do 13º salário é paga no segundo semestre do ano, frequentemente em agosto, enquanto a segunda parcela é liberada mais para o final do ano, em novembro.

No entanto, dependendo das diretrizes governamentais e da situação econômica do país, essas datas podem ser ajustadas para permitir uma antecipação desses pagamentos. Essa flexibilidade demonstra o compromisso do governo em apoiar os aposentados e pensionistas, proporcionando-lhes alívio financeiro quando mais necessário.

