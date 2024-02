Geração Z: o comportamento prejudica no trabalho; confira como

Os recrutadores têm enfrentado desafios significativos na contratação de jovens da Geração Z, que, neste ano, estão prestes a superar os Baby Boomers na força de trabalho. De acordo com uma pesquisa realizada em janeiro pelo software de currículos ResumeBuilder, mais de 30% dos recrutadores expressaram preferência por contratar trabalhadores mais velhos em detrimento dos candidatos da Geração Z, e cerca de 30% relataram a necessidade de desligar um funcionário dessa geração após apenas 30 dias de trabalho.

Entenda melhor sobre a geração Z

A Geração Z, compreendendo indivíduos nascidos entre 1995 e 2010, está se tornando predominante no mercado de trabalho, um movimento que gera preocupação entre alguns gestores, conforme indicações do site Glassdoor. Durante o processo de recrutamento, profissionais de RH apontam falhas nos candidatos da Geração Z, como vestimentas inadequadas (58%), falta de contato visual (57%), expectativas salariais irrealistas (42%), comunicação deficiente (39%) e falta de interesse ou engajamento (33%).

Uma vez contratados, estes jovens trabalhadores tendem a demonstrar comportamento arrogante (60%) e são considerados difíceis de gerir (26%).

A questão central parece ser uma disparidade geracional, com gestores de gerações anteriores enfrentando dificuldades para se alinhar às novas normas comportamentais. No entanto, é inegável que a Geração Z traz consigo um desejo de aprendizado e potencial para contribuir significativamente às organizações, desde que haja disposição para investir em seu desenvolvimento.

Fique atento a estes detalhes

Os desafios identificados dividem-se em questões de etiqueta, como a falta de preparo para entrevistas e dificuldade em se relacionar no ambiente de trabalho, e problemas mais profundos, como questões éticas e de caráter. Essa diferenciação é crucial para os recrutadores, que devem afinar sua capacidade de discernir quais candidatos, apesar das falhas iniciais, possuem as qualidades essenciais que podem ser desenvolvidas, como capacidade de aprendizado, receptividade a feedback, ambição e curiosidade.

Assim, a chave para uma contratação eficaz na Geração Z pode residir na habilidade de identificar aqueles cujos desafios se limitam a questões de etiqueta, pois estes apresentam um potencial de adaptação e crescimento mais significativo.

Quais são os empregos mais buscados pela Geração Z?

A Geração Z, nascida entre meados dos anos 1990 e início dos anos 2010, mostra preferências claras por carreiras que refletem seus valores, interesses e a realidade tecnológica em que cresceram. Eles buscam empregos que ofereçam não apenas estabilidade financeira, mas também satisfação pessoal, equilíbrio entre vida profissional e pessoal, e oportunidades de impactar positivamente o mundo.

As carreiras na área de Tecnologia da Informação, como desenvolvimento de software e análise de dados, estão no topo da lista, dada a fluência digital dessa geração. Além disso, profissões relacionadas à sustentabilidade e energias renováveis ganham destaque, refletindo a preocupação crescente com questões ambientais.

Marketing digital, design gráfico e criação de conteúdo também são campos atraentes, permitindo que explorem sua criatividade e habilidades em comunicação nas plataformas digitais. Saúde e bem-estar surgem como áreas de interesse, abrangendo desde a medicina até a psicologia, indicando um foco no cuidado integral do ser humano.

Empreendedorismo é outra tendência, com muitos buscando criar seus próprios negócios ou startups, motivados pelo desejo de inovação e autonomia. Essas preferências refletem a busca da Geração Z por trabalhos que aliem paixão, propósito e progresso tecnológico.

