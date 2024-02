É crucial salientar que o cadastro do CPF na nota é uma medida estimulada por governos estaduais para aprimorar o controle fiscal sobre o comércio e combater a evasão fiscal. Além disso, para o consumidor, isso pode significar acesso a descontos em compras futuras, recargas de celular, e até cashback.

CPF na Nota Fiscal premiado HOJE (27) confira o resultado | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Confirmado PIX de R$523,56 para participantes do CPF na Nota

Os benefícios de adicionar o CPF na nota incluem descontos concedidos por determinados estabelecimentos. Ao acumular notas com o CPF vinculado, consumidores podem obter reduções no IPVA do ano subsequente, bem como abatimentos no IPTU em certas localidades.

Vários estados apresentam incentivos para quem informa o CPF na nota, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, entre outros. Um destaque recente é a iniciativa que premia consumidores com pagamentos de R$523,56 para aqueles que participam do programa.

O programa Nota Premiada anunciou seus primeiros ganhadores do ano, recompensando consumidores que fizeram compras em farmácias, supermercados, e lojas de roupa, entre outros, e incluíram o CPF na nota. Inicialmente, o sorteio premiou vencedores da Sena com R$ 16.666,67 cada, além de distribuir R$ 523,56 para outros 382 participantes.

Veja mais sobre: Itaú libera empréstimo fácil com pagamento para daqui 3 meses

Fique atento a estes detalhes

Os premiados são de diversas localidades, incluindo Campo Grande e outras cidades. Para receber o prêmio em conta, é necessário o cadastro no site do programa.

Lançado em janeiro de 2020, o Nota Premiada visa combater a evasão fiscal e aumentar a arrecadação estadual. Participar é fácil: basta efetuar uma compra, informar o CPF na nota, e automaticamente concorrer a sorteios mensais.

Os resultados podem ser consultados no site oficial do programa, dispensando a necessidade de guardar os comprovantes fiscais.

Como moradores de outros estados podem receber o PIX? O programa CPF na Nota está ativo em diversos estados brasileiros, cada um com suas próprias regras e benefícios. É recomendável verificar as informações específicas do programa no seu estado.

Faça isso para sacar o dinheiro acumulado

Para sacar o dinheiro acumulado, independentemente do estado, o processo é direto. Acessando o site da Secretaria da Fazenda local, com login e verificação de saldo, é possível resgatar os valores disponíveis.

O site também permite inscrição em sorteios, e é vital resgatar os créditos mensalmente para evitar expiração. Se ainda não cadastrado, o consumidor pode se inscrever a qualquer momento.

Veja mais sobre: Signos que podem ganhar na loteria HOJE à noite: 3 são os sortudos

Afinal, a empresa é obrigada a emitir a Nota Fiscal?

Sim, as empresas são obrigadas a emitir a Nota Fiscal. Essa obrigatoriedade está fundamentada na legislação brasileira, que visa assegurar a transparência nas operações comerciais e garantir a correta arrecadação de impostos.

A emissão da Nota Fiscal é essencial tanto para o controle fiscal por parte das autoridades quanto para a proteção dos direitos do consumidor. Ela serve como um registro oficial da venda de produtos ou prestação de serviços, detalhando informações importantes como a descrição do item ou serviço, o valor cobrado e os impostos aplicáveis.

Além disso, a Nota Fiscal é um documento crucial para o consumidor em casos de garantia ou para exercer outros direitos relacionados à compra. Portanto, ao efetuar qualquer operação de venda de produtos ou serviços, as empresas devem emitir a Nota Fiscal, cumprindo com suas obrigações legais e contribuindo para a formalidade e segurança das transações comerciais.

Veja mais sobre: Alerta de DINHEIRO: 4 signos devem ganhar uma BOLADA até dia 29/02