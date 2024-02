COMUNICADO: benefício novo paga R$ 1.800 em 9 vezes aos brasileiros com CPF final 1, 2, 4, 6…

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu um passo significativo ao regulamentar o programa Pé de Meia. Esta iniciativa visa oferecer uma bolsa de permanência para estudantes do ensino médio em situação de vulnerabilidade econômica. O objetivo é claro: reduzir a evasão escolar e facilitar a conclusão dos estudos para 2,5 milhões de jovens.

Elegibilidade para o Pé de Meia

Para se beneficiar do Pé de Meia, os estudantes precisam cumprir critérios específicos. Estar matriculado no ensino médio público e ser membro de uma família cadastrada no CadÚnico são pré-requisitos. Além disso, é necessário manter uma frequência escolar de, no mínimo, 80% e participar de avaliações educacionais e do Enem.

O Pé de Meia é estruturado em etapas, com modalidades de pagamento variadas, baseadas no desempenho acadêmico. Inicialmente, os estudantes recebem R$ 200 na matrícula de cada ano letivo. Com a manutenção da frequência escolar, são pagas nove parcelas anuais de R$ 200. A conclusão de cada ano letivo com êxito e a participação em avaliações resultam em um bônus de R$ 1.000, somando até R$ 9.200 ao final do ensino médio.

A inscrição no Pé de Meia difere de outros programas de auxílio, ocorrendo automaticamente pelas secretarias de Educação ou institutos federais. Os gestores devem encaminhar os dados dos estudantes ao Ministério da Educação até uma data específica, permitindo a verificação da elegibilidade sem necessidade de ação direta dos estudantes ou suas famílias.

Depósito dos Valores

Os benefícios do Pé de Meia serão depositados em contas digitais criadas pela Caixa Econômica Federal, acessíveis via aplicativo Caixa Tem. Essa medida facilita a gestão financeira dos beneficiários, permitindo transações e compras online.

Calendário dos repasses

Os pagamentos seguirão um calendário definido, iniciando com a parcela de matrícula entre março e abril. As demais parcelas serão distribuídas mensalmente ao longo do ano, assegurando um suporte financeiro contínuo aos estudantes durante seu percurso acadêmico.

Este programa representa um esforço colaborativo entre o governo federal, as secretarias de Educação e os estudantes, visando um futuro mais promissor para a juventude brasileira através da educação.

