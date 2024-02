Andou colocando CPF na nota fiscal? Como sacar entre R$ 100 e R$ 200 HOJE

A inclusão do CPF na nota fiscal transformou-se em uma estratégia eficaz, tanto para os consumidores quanto para o governo. Essa prática não só auxilia na luta contra a sonegação fiscal como também promove uma série de vantagens para quem realiza compras.

Muitos ainda não estão cientes dos benefícios que podem ser obtidos ao adicionar o CPF nas notas fiscais. Isso inclui o acúmulo de créditos e a chance de ganhar prêmios significativos.

Incluir o CPF nas compras é o primeiro passo para acumular créditos que podem ser transferidos para contas bancárias. Além disso, participar de sorteios mensais aumenta as chances de ganhar prêmios, caso seu estado ofereça essa opção. É fundamental estar atento aos prazos de validade dos créditos e realizar a transferência de forma regular para maximizar os benefícios.

O programa Nota Legal do Distrito Federal é um exemplo notável dessa iniciativa. Visa estimular a emissão de notas fiscais com CPF, combater a sonegação e melhorar a arrecadação de impostos. O sorteio do 1º semestre de 2024, marcado para 23 de maio, distribuirá R$ 3 milhões em prêmios, variando de R$ 100 a R$ 500 mil, para 12,6 mil sortudos. Para se qualificar, os consumidores devem se cadastrar até 3 de abril de 2024, sem débitos pendentes, e ter realizado pelo menos uma compra com CPF na nota entre 1º de maio e 31 de outubro de 2023.

Sorteios são divulgados pelo DF

O limite de bilhetes mensais para o sorteio é de 200, com cada compra válida agindo como um bilhete. A Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (Sefaz-DF) utilizará um aplicativo dedicado para realizar o sorteio, garantindo transparência e eficiência.

Os resultados serão anunciados no site oficial do Nota Legal e via e-mail aos vencedores, ressaltando a importância de manter os dados cadastrais atualizados.

Além do Distrito Federal, vários outros estados adotaram o CPF na nota, incluindo Alagoas, Amazonas, Bahia, entre outros. Cada estado oferece diferentes benefícios, que podem ser consultados nos respectivos sites da Secretaria da Fazenda ou do governo estadual. Essa diversidade reforça a importância da iniciativa em todo o país, beneficiando inúmeros consumidores.

Em resumo, o CPF na nota fiscal é uma prática vantajosa para consumidores e governos. Oferece a possibilidade de ganhar prêmios, além de contribuir para a redução da sonegação fiscal. Para usufruir ao máximo desses benefícios, é crucial informar o CPF em todas as compras, verificar regularmente o saldo de créditos e participar dos sorteios. Mantenha-se informado sobre as datas importantes e assegure-se de estar em dia com suas obrigações fiscais para participar dessas iniciativas.

