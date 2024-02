No dia 15 de fevereiro, trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos que celebram seus aniversários em janeiro tiveram acesso ao primeiro lote do abono salarial PIS/Pasep.

Este benefício, que pode chegar ao valor de um salário mínimo, é disponibilizado através dos programas PIS (Programa de Integração Social) para o setor privado e Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) para o setor público.

Nasceu em janeiro e não receber o PIS Veja quando o PIX pode ser enviado

Desafios no recebimento do abono

Apesar da liberação oficial dos valores, relatos de aniversariantes de janeiro apontam para a não recepção dos fundos esperados em suas contas. A situação levanta questões sobre os critérios de elegibilidade e os procedimentos para contestação.

Estas pessoas estão aptas a receberem

Para ter direito ao abono salarial, é necessário que o trabalhador atenda a uma série de requisitos definidos pelo governo federal. Entre eles, destaca-se a necessidade de estar cadastrado no PIS/Pasep ou no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) por no mínimo cinco anos.

Além disso, é preciso que os dados estejam atualizados no e-Social ou na RAIS, ter atuado com carteira assinada por ao menos 30 dias no ano-base de 2022 e não ultrapassar a média de dois salários mínimos mensais no mesmo período.

Categorias como empregados autônomos, domésticas e trabalhadores rurais ou urbanos vinculados a pessoas físicas estão entre os que não se qualificam para o recebimento do abono.

Procedimentos para contestação

Trabalhadores que se consideram aptos mas não receberam o abono podem recorrer ao Ministério do Trabalho e Emprego, seguindo um passo a passo disponível no site oficial para formalizar a contestação. Além do site, informações adicionais podem ser obtidas nas Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego ou pelo telefone de atendimento 158.

O calendário para o saque do abono PIS/Pasep de 2024 estabelece datas específicas para os nascidos em cada mês, começando em 15 de fevereiro para os nascidos em janeiro e seguindo até 15 de agosto para os nascidos em dezembro. Este planejamento visa organizar o acesso ao benefício, garantindo que todos os elegíveis possam receber o que lhes é devido de forma ordenada.

A liberação do abono salarial é uma medida de suporte econômico importante para muitos trabalhadores brasileiros. A compreensão dos critérios de elegibilidade, bem como dos procedimentos para contestação, é essencial para assegurar que todos os direitos sejam respeitados.

Ao mesmo tempo, o calendário de pagamentos oferece uma visão clara de quando os benefícios estarão disponíveis, facilitando o planejamento financeiro dos beneficiários.

