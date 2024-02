Alerta para TODOS que com dívidas na Serasa há 5 anos ou mais

Muitos brasileiros enfrentam o dilema das dívidas inadimplentes, questionando-se sobre os efeitos no crédito após longos períodos sem pagamento. Surge a dúvida: após cinco anos, o nome fica limpo? A resposta envolve compreender o conceito de dívida caduca.

É verdade que a dívida pode caducar?

Quando uma dívida não é quitada dentro de cinco anos, ela se torna caduca. Isso significa que não há mais como negativar o nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Assim, o nome do inadimplente é removido das listas de birôs de crédito, aparentemente limpando sua reputação financeira. No entanto, a obrigação original permanece ativa entre as partes.

Mesmo após cinco anos, a existência da dívida persiste e pode ser cobrada de formas não judiciais. Isso inclui contatos diretos como correspondências ou ligações. Essa prática é legal e comum, mantendo a possibilidade de acerto entre credor e devedor.

Prazos legais para diversas dívidas

Segundo a Lei nº 10.406/2002, dívidas variam em seus prazos de caducidade:

Hotéis e restaurantes: 1 ano;

Aluguéis: 3 anos;

Empréstimos e cartões de crédito: 5 anos.

Após esses períodos, a negativação não é mais permitida, mas a dívida ainda pode ser cobrada informalmente.

Consequências da caducidade no score de crédito

Embora uma dívida caduca não afete mais diretamente o score de crédito do devedor, ela pode influenciar na dificuldade de obter serviços da instituição credora. Ainda, outras dívidas inadimplentes podem manter o nome do devedor restrito.

Juridicamente, a cobrança de uma dívida após o quinquênio de sua caducidade deve ser não judicial, pois a possibilidade de ação legal se extingue. Esse marco inicia no vencimento da obrigação.

Se após cinco anos a dívida caducou, mas o nome continua negativado por ela, medidas legais podem ser tomadas. O consumidor pode requerer judicialmente a remoção imediata do registro, podendo inclusive pleitear reparação por danos morais.

Vale a pena quitar dívidas ‘vencidas’?

Apesar da limpeza do nome, especialistas recomendam a quitação de dívidas caducadas. Isso evita acúmulos de juros e problemas futuros com credores. Negociações diretas com as instituições podem proporcionar condições favoráveis para o pagamento.

Antes de assumir novos compromissos financeiros para quitar dívidas, uma avaliação do orçamento familiar é essencial. A renegociação surge como uma alternativa para adequar o pagamento à realidade financeira do devedor, com possíveis descontos e melhores termos de pagamento.

Programas especiais de renegociação, muitas vezes promovidos por entidades como a Serasa e o Banco Central, oferecem oportunidades únicas para a regularização de dívidas. Tais iniciativas podem significar a retomada de uma saúde financeira estável para muitos inadimplentes.

O conhecimento sobre os direitos e deveres relacionados às dívidas caducas é fundamental. Mesmo com o nome limpo após cinco anos, a busca por uma solução negociada para a quitação dos débitos é sempre a melhor opção, garantindo tranquilidade financeira e a possibilidade de um novo começo.

