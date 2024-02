R$ 68 ou R$ 273? Nubank pode pagar valores aos clientes com CPF nessa lista

O Nubank, uma das fintechs de maior destaque no Brasil, continua a inovar no segmento financeiro ao oferecer uma gama de serviços diferenciados. Entre as novidades, destaca-se a “caixinha do Nubank“, uma opção de investimento que tem atraído a atenção de muitos clientes pela sua praticidade e potencial de rendimento.

Entendendo a caixinha do Nubank

A “caixinha do Nubank” representa uma modalidade de investimento vinculada à taxa de 100% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), garantindo segurança através do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Este investimento surge como uma alternativa à tradicional poupança, oferecendo uma rentabilidade mais atrativa para os investidores.

Modalidades de investimento disponíveis

O Nubank disponibiliza três opções de investimento dentro da “caixinha”:

RDB Imediato: Permite o resgate e a transferência dos valores investidos a qualquer momento.

RDB Diário: Possui um prazo de um dia útil para o resgate.

RDB Planejado: O investidor escolhe uma data específica para o resgate, com a rentabilidade aumentando conforme o prazo definido.

Potencial de Rendimento

O investimento na caixinha do Nubank promete rendimentos atrativos, com uma taxa anual de 13,65%, equivalente a um retorno mensal de cerca de 1,07%. Essa rentabilidade, baseada no CDI, supera os rendimentos da poupança, exemplificando a possibilidade de ganhos extras com investimentos de diferentes valores ao longo de um ano.

Investir na caixinha do Nubank é um processo simples, acessível diretamente pelo aplicativo da fintech. Para novos usuários, a abertura de conta pode ser realizada tanto pelo aplicativo quanto pelo site, seguindo passos intuitivos que facilitam o acesso aos diversos serviços e produtos financeiros oferecidos pelo Nubank.

A introdução da caixinha do Nubank e suas modalidades de investimento evidencia o compromisso da fintech em proporcionar opções de investimento acessíveis e rentáveis para seus clientes.

Com um processo de investimento facilitado e a possibilidade de rendimentos superiores à poupança, o Nubank reforça sua posição como líder inovador no mercado financeiro brasileiro, oferecendo soluções que atendem às necessidades de investidores iniciantes e experientes.

Quanto rende R$ 1.000 na Poupança?

O rendimento de mil reais na poupança depende da taxa Selic vigente. Se a Selic estiver acima de 8,5% ao ano, a poupança rende 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR), que atualmente está zerada. Caso a Selic esteja igual ou inferior a 8,5%, o rendimento é de 70% da Selic mais a TR.

Supondo que a Selic esteja em 8,5% ou menos, o rendimento mensal de mil reais na poupança seria de aproximadamente sete reais, considerando a regra de 70% da Selic. Este cálculo não leva em conta a TR, pois ela está zerada. Portanto, em um mês, investir mil reais na poupança pode render em torno de sete reais, variando conforme a taxa Selic e a ausência de contribuição da Taxa Referencial.

