Saque antecipado de até R$ 1,4 MIL anima quem trabalhou em 2022

O pagamento antecipado do PIS/PASEP para o ano-base 2022 veio como uma excelente notícia para mais de 50 milhões de trabalhadores brasileiros do setor público e privado. Essa iniciativa, promovida pelo governo federal, oferece um alento financeiro significativo, destacando o compromisso do governo em apoiar a população trabalhadora do país.

Com a liberação de um valor que pode chegar a até R$ 1,4 mil, a medida é vista como uma vitória importante para aqueles que dedicaram seu trabalho ao longo do ano anterior, refletindo positivamente na economia pessoal de milhares de famílias e no cenário econômico nacional como um todo.

Ano-base 2022 traz saque antecipado do PIS/PASEP! Descubra se você é elegível e quando pode sacar até R$1,4 mil.

Entendendo o saque antecipado

O Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) são fundamentais para a estrutura de benefícios sociais no Brasil, destinados respectivamente aos trabalhadores do setor privado e público.

Administrados pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil, esses programas visam a distribuir uma parcela das receitas das organizações para os trabalhadores, agindo como um instrumento de justiça social e incentivo ao emprego formal.

Com a nova antecipação do pagamento para os nascidos em todos os meses, o governo sinaliza uma atenção especial aos esforços da classe trabalhadora, oferecendo um suporte financeiro adicional em um período ainda marcado por desafios econômicos.

Critérios e Calendário de Pagamento

Para ser elegível ao recebimento do PIS/PASEP em 2024, os trabalhadores devem atender a critérios específicos: ter atuado com carteira assinada por no mínimo 30 dias em 2022, possuir rendimento mensal de até dois salários mínimos, estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos e ter seus dados corretamente reportados pelo empregador na RAIS e no eSocial.

O calendário de pagamentos foi pensado para facilitar o acesso ao benefício, organizando os saques de acordo com o mês de aniversário do contribuinte, estendendo-se até o final do ano para garantir que todos os elegíveis possam realizar seus saques.

Veja o calendário:

Nascidos em janeiro: a partir de 15 de fevereiro;

Nascidos em fevereiro: a partir de 15 de março;

Nascidos em março: a partir de 15 de abril;

Nascidos em abril: a partir de 15 de abril;

Nascidos em maio: a partir de 15 de maio;

Nascidos em junho: a partir de 15 de maio;

Nascidos em julho: a partir de 17 de junho;

Nascidos em agosto: a partir de 17 de junho;

Nascidos em setembro: a partir de 15 de julho;

Nascidos em outubro: a partir de 15 de julho;

Nascidos em novembro: a partir de 15 de agosto;

Nascidos em dezembro: a partir de 15 de agosto.

Essa estrutura não apenas simplifica o processo de recebimento, mas também distribui de maneira equitativa o impacto financeiro dessa iniciativa no orçamento do governo, assegurando a sustentabilidade do programa e o benefício aos trabalhadores.

