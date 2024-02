Nos últimos anos, o impacto financeiro da pandemia da Covid-19 deixou muitos idosos brasileiros com o CPF negativado. Reconhecendo essa situação, o Serasa, em colaboração com o Governo Federal, lançou uma iniciativa crucial para ajudar essa parcela da população a reverter essa condição e recuperar seu crédito no mercado.

Serasa confirma ADEUS ao CPF negativado HOJE (22/02) para os idosos de 60, 61, 62, 63, 64, 65 ou mais | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Desenrola Brasil

A iniciativa é parte do Desenrola Brasil, um programa federal destinado a facilitar a renegociação de dívidas para os brasileiros. O Serasa Limpa Nome, como peça-chave dessa parceria, oferece uma plataforma acessível para que os inadimplentes, especialmente os idosos, possam negociar suas dívidas de forma eficaz e recuperar a saúde financeira.

Veja mais sobre: 2 notícias matadoras do INSS HOJE: uma sobre preço e outra sobre AUMENTO de limite; confira

Funcionamento do Serasa Limpa Nome

Para os idosos acima de 60 anos, o primeiro passo é baixar o aplicativo Serasa, disponível tanto para Android quanto para iOS. Através dele, é possível verificar as ofertas de renegociação, escolher a melhor opção e definir o plano de pagamento que mais se adequa às suas necessidades, seja ele à vista ou parcelado.

Concluída a negociação e realizado o pagamento da primeira parcela ou do valor total, o nome do idoso é removido da lista de inadimplentes em até cinco dias úteis, marcando o primeiro passo para a recuperação financeira.

Benefícios do programa para os idosos

O programa oferece não apenas a chance de limpar o nome, mas também proporciona alívio financeiro significativo para os idosos, que frequentemente enfrentam desafios financeiros adicionais, como o custo de medicamentos. Os descontos e condições facilitadas de renegociação são particularmente benéficos, permitindo aos idosos reestruturarem suas finanças com mais vantagens.

A remoção do nome da lista de inadimplentes abre portas para melhores condições de crédito, facilitando o acesso a empréstimos e financiamentos, o que é crucial para a realização de projetos pessoais e a garantia de uma maior estabilidade financeira.

Oportunidade limitada

É importante destacar que o programa “Adeus ao CPF Negativado” tem um prazo limitado, previsto para terminar em março de 2024. Assim, os idosos interessados devem agir rapidamente para aproveitar essa oportunidade única de reconciliação financeira.

Veja mais sobre: Quem recebe Bolsa Família maior que R$ 600 tem cartão de crédito liberado

Como consultar o CPF na Serasa

A Serasa disponibiliza meios simples e gratuitos para que os usuários possam consultar a situação do CPF, tanto através do site oficial quanto pelo aplicativo Serasa. O processo inclui um cadastro inicial para novos usuários, seguido pela confirmação via código enviado por e-mail ou SMS. Dessa forma, qualquer pendência financeira pode ser identificada e resolvida com antecedência.

Esta iniciativa do Serasa, em parceria com o Governo Federal, é uma luz no fim do túnel para muitos idosos que se encontram em situação de inadimplência. Facilitando a renegociação de dívidas e oferecendo condições mais favoráveis, o programa representa uma chance valiosa de recomeço financeiro.

Para os idosos, recuperar o crédito significa mais do que apenas uma questão financeira; é uma oportunidade de retomar projetos e sonhos, garantindo uma melhor qualidade de vida.

Veja mais sobre: GRANA EXTRA no Caixa Tem ficará disponível depois da Páscoa; entenda