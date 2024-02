COMUNICADO: novo pagamento HOJE (22) para quem tem o CPF na lista do Caixa Tem (valor com BÔNUS)

Hoje, um novo capítulo na jornada de apoio às famílias brasileiras se desenrola com a liberação do pagamento de fevereiro do Bolsa Família pela Caixa Econômica Federal.

Em um gesto que reforça o compromisso com o bem-estar social, beneficiários com o Número de Inscrição Social (NIS) final 4 serão contemplados nesta quarta-feira, 21 de fevereiro, marcando mais uma etapa importante desse programa vital.

Hoje, beneficiários do Bolsa Família com NIS final 4 recebem pagamento com bônus! Confira as novidades e veja se seu CPF está na lista. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Pagamentos para quem tem CPF na lista do Caixa Tem

O Bolsa Família, agora em sua nova fase, tem previsão de duração até o final de 2026, oferecendo um sopro de alívio para aproximadamente 5,3 milhões de famílias em todo o território nacional.

Este mês, o programa de transferência de renda do Governo Federal estende seu alcance para 21,06 milhões de famílias, com um investimento total de R$ 14,45 bilhões.

A generosidade do programa se reflete no valor mínimo garantido de R$ 600 por família, que, com o adicional recentemente introduzido, eleva o valor médio para R$ 686,10.

Além do suporte financeiro básico, o programa se destaca pela inclusão de três adicionais significativos, abordando fases cruciais da vida familiar, desde o nascimento até a adolescência, garantindo um apoio contínuo à nutrição, saúde e educação.

Como Ficar Por Dentro dos Detalhes do Seu Benefício

A transparência e o acesso à informação são pilares dessa iniciativa governamental. Os beneficiários podem facilmente consultar as datas de pagamento, valores específicos do benefício, e detalhes sobre as parcelas através do aplicativo Caixa Tem.

Este esforço de inclusão digital visa garantir que todos tenham acesso fácil e rápido às informações necessárias, sem complicações.

Prepare-se: Calendário de Pagamentos do Bolsa Família para Fevereiro

Para garantir que ninguém fique de fora, a Caixa Econômica Federal organizou um calendário detalhado para o pagamento do Bolsa Família, assegurando que todos os beneficiários saibam exatamente quando receberão esse auxílio tão necessário.

O calendário deste mês está distribuído de forma a permitir um acesso ordenado e eficiente ao benefício, com datas específicas para cada final de NIS, garantindo uma distribuição suave e organizada.

Para facilitar o acompanhamento e garantir que você não perca a data do seu pagamento, confira a lista completa de datas para o Bolsa Família em fevereiro de 2024. Esteja atento ao final do seu NIS e prepare-se para receber seu benefício de acordo:

NIS final 1: 16 de fevereiro

16 de fevereiro NIS final 2: 19 de fevereiro

19 de fevereiro NIS final 3: 20 de fevereiro

20 de fevereiro NIS final 4: 21 de fevereiro

21 de fevereiro NIS final 5: 22 de fevereiro

22 de fevereiro NIS final 6: 23 de fevereiro

23 de fevereiro NIS final 7: 26 de fevereiro

26 de fevereiro NIS final 8: 27 de fevereiro

27 de fevereiro NIS final 9: 28 de fevereiro

28 de fevereiro NIS final 0: 29 de fevereiro

Lembre-se de consultar o aplicativo Caixa Tem para informações detalhadas sobre o seu benefício, incluindo o valor exato a ser recebido e qualquer bônus adicional aplicável. Mantenha seus dados atualizados no Cadastro Único para garantir que você continue elegível para receber o Bolsa Família e outros programas sociais do governo.

