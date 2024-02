A modalidade Saque-Aniversário do FGTS tem se destacado como uma alternativa promissora para os trabalhadores brasileiros, buscando mais flexibilidade e controle sobre seus recursos. Implementado pela Caixa Econômica Federal, esse modelo permite a retirada anual de uma fração do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) no mês de aniversário do beneficiário.

SAQUE ANTES DA HORA liberado para trabalhadores com conta parada na Caixa | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Passo a passo para obter dinheiro ‘extra’ da CEF

Este sistema, além de oferecer um acesso facilitado aos recursos, implica uma série de normativas e possibilidades, incluindo a opção de antecipação do saque. No entanto, optar pelo Saque-Aniversário exige a renúncia ao direito de saque integral do FGTS por ocasião de demissão sem justa causa, sujeitando o trabalhador a um período de carência de 25 meses para reverter à modalidade de Saque-Rescisão.

Veja mais sobre: 4 saques do FGTS: todo mundo esquece ou nunca te contara

Como Funciona e como aderir

Para aderir ao Saque-Aniversário, os trabalhadores com saldo no FGTS devem realizar a inscrição através do aplicativo do FGTS, selecionando a opção correspondente. A inscrição precisa ser efetivada até o último dia do mês de aniversário para garantir o saque no ano corrente, seguindo o calendário disponibilizado pela Caixa.

Veja mais sobre: Imposto de Renda para MEI: quem tem que declarar em 2024?

Entenda a antecipação do saque

A antecipação do Saque-Aniversário representa uma oportunidade para os trabalhadores acessarem antecipadamente até 12 parcelas anuais do saque, mediante contratos firmados com instituições financeiras credenciadas pela Caixa. Essa modalidade se destaca por não exigir pagamentos mensais, visto que o montante do empréstimo é liquidado automaticamente com os saques anuais subsequentes do FGTS.

Para garantir uma experiência segura e proveitosa com o Saque-Aniversário e sua antecipação, é crucial verificar o calendário oficial de saques, assegurar a correta inscrição na modalidade pelo app do FGTS e estar ciente das regras para antecipação. Essas medidas são fundamentais para maximizar os benefícios e minimizar os riscos associados a essa opção.

Futuro do Saque-Aniversário

Recentemente, discussões sobre o possível término da modalidade de Saque-Aniversário foram colocadas em pauta. No entanto, declarações do ministro Luiz Marinho em outubro afastaram a possibilidade de extinção dessa opção, reforçando o caráter de escolha pessoal do trabalhador e a intenção do governo de mantê-la ativa.

Assim, a antecipação do Saque-Aniversário se mantém como uma alternativa viável e atraente para os trabalhadores que desejam um controle mais ativo sobre seus fundos, consolidando a modalidade como uma solução inovadora no panorama das políticas de benefício ao trabalhador no Brasil.

Veja mais sobre: Jovem com dívidas? Serasa lança programa que pode ajudar