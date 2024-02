Ministro toma DECISÃO para quem se aposentou e recebe de R$ 1.400,00 até R$ 2.824,01

A escalada nos valores das passagens aéreas tem sido uma questão alarmante para os consumidores brasileiros nos últimos anos. O aumento das tarifas, aliado às insatisfações quanto à qualidade dos serviços ofertados pelas operadoras de voos, impulsionou o governo a buscar alternativas para tornar o acesso a essas passagens mais democrático.

Especialmente direcionadas à classe média e aos cidadãos de baixa renda, essas medidas visam mitigar o impacto financeiro das viagens aéreas.

Para enfrentar essa questão, um grupo de trabalho interministerial, envolvendo as pastas da Fazenda, de Portos e Aeroportos, e de Minas e Energia, foi estabelecido. O grupo concentra esforços na análise dos custos do querosene de aviação (QAV), elemento crucial na formação dos preços dos bilhetes, com o objetivo de identificar estratégias para redução desses custos.

Em declarações, tanto o ministro de Aeroportos, Silvio Costa Filho, quanto os líderes nacionais, incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacaram a urgência de tornar as passagens aéreas mais acessíveis.

Uma das soluções propostas é a criação de um fundo de até R$ 6 bilhões, destinado a apoiar as companhias aéreas na diminuição dos custos operacionais, sem recorrer a recursos do Tesouro Nacional.

Além dessas medidas, uma nova legislação promulgada em 2024 inaugura o programa Voa Brasil, destinado a ofertar passagens a preços reduzidos para aposentados. Essa iniciativa visa facilitar o acesso dos idosos ao transporte aéreo, permitindo-lhes experienciar novos destinos. Para se qualificarem, os aposentados devem ter rendimentos até dois salários mínimos e não terem viajado de avião no último ano.

Contudo, o lançamento do programa Voa Brasil enfrentou atrasos, refletindo os desafios mais amplos do setor aéreo, como o endividamento das companhias devido à pandemia e a concentração de mercado.

Este cenário sublinha a complexidade da questão tarifária aérea e a necessidade de soluções integradas para assegurar tarifas justas e serviços de qualidade aos passageiros brasileiros.

Como economizar em passagens de avião?

Para economizar em passagens de avião, é essencial adotar estratégias inteligentes e estar atento às oportunidades. Primeiramente, a flexibilidade nas datas de viagem pode resultar em significativas economias, pois voar em dias menos procurados, como no meio da semana, geralmente oferece tarifas mais baixas.

Além disso, reservar com antecedência permite capturar promoções e evitar preços elevados de última hora. Usar comparadores online de passagens aéreas também é uma tática eficiente para visualizar e comparar preços entre diferentes companhias e rotas.

Inscrever-se em programas de fidelidade e alertas de preço das companhias aéreas pode trazer acesso a descontos exclusivos e informação precoce sobre promoções. Finalmente, considerar aeroportos alternativos próximos ao destino pode revelar opções mais econômicas de voos.

Essas práticas, combinadas, maximizam as chances de encontrar passagens aéreas com o melhor custo-benefício, tornando a viagem mais acessível.

