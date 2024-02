A Caixa Econômica Federal, uma das instituições bancárias mais tradicionais do Brasil, celebra mais de 150 anos de contribuições significativas ao desenvolvimento social e econômico do país. Fundada em 1861, a Caixa tem se destacado pela oferta de uma ampla gama de serviços financeiros a indivíduos e empresas, mantendo-se como um pilar nas iniciativas de políticas públicas do Governo Federal.

Quem recebe 9 prestações de R$ 200,00 por PIX na Caixa HOJE (21/02) | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Entenda o benefício “Pé de Meia”

Além de seus conhecidos serviços bancários, a Caixa desempenha um papel crucial na administração de programas sociais, com o Bolsa Família sendo um dos mais emblemáticos. Recentemente, o programa anunciou uma novidade: o “Pé de Meia”, que promete benefícios adicionais de até R$9 mil para seus beneficiários até 2027.

Este incentivo visa encorajar a permanência dos jovens na escola, premiando a matrícula, a assiduidade, o aproveitamento escolar e a participação no Enem.

O “Pé de Meia” se destina a estudantes do ensino médio da rede pública, ofertando até R$3 mil por ano em parcelas, com o objetivo de atingir um total de R$9 mil. O programa estipula pagamentos ao longo do ano letivo, incluindo um estímulo para a matrícula, frequência mínima de 80% nas aulas, sucesso acadêmico anual e participação no Enem.

Elegibilidade e pagamentos

Jovens entre 14 e 24 anos, matriculados no ensino médio público ou na Educação de Jovens e Adultos (EJA), com CPF ativo e inscritos no Cadastro Único, podem se beneficiar do “Pé de Meia”. A assiduidade e o rendimento escolar são critérios para a continuidade do benefício, que começará a ser pago a partir de março de 2024, sem retroatividade para anos anteriores.

Veja mais sobre: O segrego para fazer empréstimo consignado além do limite

Acesso facilitado aos benefícios

A Caixa também oferece o aplicativo Caixa Tem, uma ferramenta que simplifica o acesso a serviços bancários e a programas como o Bolsa Família, reforçando o compromisso da instituição com a inovação e a inclusão financeira.

Ao longo de sua história, a Caixa tem sido um vetor de inclusão social e desenvolvimento, adaptando-se às necessidades de seu vasto público. Com iniciativas como o “Pé de Meia”, a instituição reafirma seu papel de agente de políticas públicas, fomentando a educação e o bem-estar das famílias brasileiras.

Para quem busca serviços bancários, crédito ou participação em programas sociais, a Caixa continua a ser uma fonte confiável de apoio e inovação.

Manter-se informado sobre os serviços e programas da Caixa é essencial, sendo recomendada a consulta ao site oficial ou o contato direto com a instituição para obter as informações mais atualizadas e precisas.

A Caixa Econômica Federal permanece dedicada a impulsionar o progresso do Brasil, melhorando continuamente seus serviços para atender e superar as expectativas de seus clientes.

Veja mais sobre: Pagamento de 14º salário e gratuidade para CLT anunciada; saiba mais