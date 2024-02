Esta semana, está marcada por um momento importante para um novo conjunto de beneficiários do Bolsa Família, conforme anunciado pelo governo. A Caixa Econômica Federal (CEF) está programada para depositar os pagamentos do benefício para aqueles cujo Número de Inscrição Social (NIS) termina em 2, seguindo o calendário estabelecido para o mês de fevereiro.

Bolsa Família: quem ainda recebe esta semana? Tem surpresa por aí | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Novo valor do Bolsa Família é anunciado

Este mês, o valor base do Bolsa Família é de R$ 600,00, mas devido às regras de cálculo atuais, o valor médio recebido pelos beneficiários é de R$ 686,10. Sob a liderança de Wellington Dias, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, espera-se a distribuição de R$ 14,45 bilhões para aproximadamente 21,06 milhões de pessoas.

A transferência dos recursos será feita através do aplicativo Caixa Tem, mantendo o processo conforme as práticas usuais. É crucial para os beneficiários aderirem às diretrizes do programa Bolsa Família para assegurar a continuidade do recebimento dos pagamentos.

Alterações no programa Bolsa Família

Com as mudanças recentes no programa, o Bolsa Família agora incorpora critérios específicos relacionados à renda familiar per capita, bem como requisitos de saúde e educação. Para permanecer elegível, a renda per capita deve ser mantida em até R$ 218.

Além disso, há exigências como a vacinação completa, frequência escolar mínima de 60% para crianças até 5 anos e de 75% para estudantes entre 6 e 18 anos, acompanhamento pré-natal para gestantes via SUS, monitoramento nutricional para crianças até 7 anos, e atualizações periódicas do Cadastro Único (CadÚnico).

Fique atento a estes detalhes

Recentemente, foi decidido que o Seguro Defeso não será mais deduzido dos recebimentos do Bolsa Família, beneficiando os pescadores artesanais durante a piracema. No ajuste de fevereiro, aproximadamente 300 mil famílias foram removidas do programa por ultrapassarem o limite de renda permitido, enquanto outras 240 mil foram adicionadas através da política de busca ativa.

Adicionalmente, os usuários do Caixa Tem também receberão o Auxílio Gás, cujo valor foi ajustado para R$ 102, refletindo a recente redução no custo do botijão de gás. Este benefício está previsto para alcançar cerca de 5,5 milhões de famílias até o final de 2026, demonstrando o compromisso contínuo do governo com o apoio às camadas mais vulneráveis da população.

Como não ser bloqueado do Bolsa Família?

Para evitar o bloqueio do Bolsa Família, é essencial cumprir com todas as condições estabelecidas pelo programa. Primeiramente, garantir que a renda familiar per capita se mantenha dentro do limite especificado pelo governo, que é de até R$ 218, é fundamental. Além disso, é crucial manter a vacinação das crianças e dos membros da família em dia, conforme os calendários de saúde pública.

A frequência escolar também desempenha um papel importante: crianças até 5 anos devem atingir pelo menos 60% de presença, enquanto estudantes entre 6 e 18 anos precisam de uma frequência de no mínimo 75%. Gestantes devem realizar o acompanhamento pré-natal através do Sistema Único de Saúde (SUS), e crianças de até 7 anos necessitam de acompanhamento nutricional.

Por fim, é indispensável manter o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado com qualquer mudança na composição familiar ou a cada dois anos. Seguindo estas diretrizes, as famílias podem evitar o risco de bloqueio e assegurar a continuidade do recebimento do Bolsa Família, contribuindo para o bem-estar e a estabilidade financeira de seus membros.

