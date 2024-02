Brasileiros em FESTA! Novo valor do Bolsa Família chega a R$ 900 para quem tem CPF na lista

Uma notícia esperada por muitas famílias brasileiras finalmente chegou: o programa Bolsa Família, essencial para o sustento de milhões que vivem em condições de vulnerabilidade social, anunciou uma atualização significativa nos valores repassados aos beneficiários.

Será um aumento significativo eleva o benefício para R$ 900 para famílias elegíveis. Veja se você está na lista e como se qualificar para os benefícios complementares.

O Bolsa Família está trazendo alegria para milhões de brasileiros com um novo valor de R$ 900. Entenda quem está na lista para receber o aumento e como garantir o seu benefício. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Novo valor do Bolsa Família

A partir deste mês de fevereiro, sob a administração do governo Lula, o benefício mínimo será de R$ 600, com possibilidade de aumento de acordo com os benefícios extras destinados a atender às necessidades específicas de cada família.

Notavelmente, famílias com duas crianças na faixa da Primeira Infância agora podem alcançar um benefício total de R$ 900 mensais, um reforço bem-vindo ao orçamento familiar em tempos de necessidade.

Para se qualificar para os valores ampliados, as famílias devem atender a determinados critérios estabelecidos pelo Governo Federal. Isso inclui possuir crianças de zero a sete anos, elegíveis para o benefício Primeira Infância, que adiciona até R$ 150 por criança ao valor base.

A obtenção desses benefícios adicionais exige que o responsável familiar atualize regularmente o CadÚnico em uma unidade do CRAS, assegurando assim que o governo possa identificar corretamente as famílias elegíveis para receber o suporte adicional.

A Importância do Bolsa Família para as Famílias Brasileiras

Atualmente, mais de 21 milhões de famílias são beneficiadas pelo Bolsa Família, com um pagamento médio de R$ 685,61 por mês. O programa oferece vários benefícios extras, como o Benefício de Renda de Cidadania (BRC) e o Benefício Variável Familiar (BVF), entre outros, cada um projetado para atender a diferentes aspectos das necessidades das famílias.

Esses benefícios não apenas ajudam a cobrir as despesas básicas, mas também promovem o bem-estar e o desenvolvimento infantil, apoiando gestantes e nutrizes e contribuindo para uma sociedade mais equitativa.

Se candidate ao Bolsa Família

Para se candidatar ao Bolsa Família, programa destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social, é necessário primeiramente inscrever-se no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Esse registro é realizado nas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo à residência do interessado. É fundamental fornecer documentos que comprovem a situação financeira da família, incluindo identidades dos membros, comprovante de residência, e comprovantes de renda.

Uma vez cadastrado, o governo federal analisa as informações e seleciona as famílias que se enquadram nos critérios de elegibilidade do programa, considerando fatores como a renda por pessoa da família e a presença de crianças ou gestantes. A aprovação no CadÚnico não garante automaticamente o benefício, mas é o primeiro passo essencial para participar do Bolsa Família e de outros programas sociais.

