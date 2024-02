IDOSOS podem pedir GRATUIDADE em 3 situações e não sabem

No Brasil, os idosos, que já ultrapassam os 30 milhões, enfrentam desafios diários relacionados a saúde, moradia e mobilidade, frequentemente com rendas limitadas provenientes de suas aposentadorias.

Para aliviar essas dificuldades financeiras, o Estatuto do Idoso assegura uma série de benefícios e isenções fiscais que muitos não conhecem. Essas isenções representam uma oportunidade valiosa para economizar e melhorar a qualidade de vida dessa população.

Descubra como idosos podem economizar com isenções de IR, IPTU e medicamentos.

IDOSOS podem pedir GRATUIDADE em 3 situações

À medida que a população brasileira envelhece, torna-se cada vez mais crucial estar ciente dos direitos e benefícios destinados aos idosos, especialmente aqueles que vivem com recursos limitados. Estes direitos são fundamentais para assegurar que os idosos possam viver com dignidade, tendo suas necessidades básicas atendidas sem comprometer sua saúde financeira.

Embora muitos estejam cientes de alguns dos benefícios disponíveis, como descontos em transportes públicos e prioridade em serviços, há uma gama de isenções fiscais e benefícios financeiros menos conhecidos que podem fazer uma diferença significativa no dia a dia dos idosos.

Veja quais são:

Isenção do Imposto de Renda: Aos 65 anos ou mais, os aposentados e pensionistas têm o direito de isentar R$ 1.903 mensais de seu Imposto de Renda. Essa medida permite que os idosos declarem uma renda menor do que o total recebido, aliviando a carga tributária sobre seus ganhos.

Isenção de IPTU: Outro benefício significativo é a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para idosos que possuem um único imóvel e recebem até dois salários mínimos. Este benefício exige solicitação ativa e comprovação dos requisitos mínimos para sua concessão.

Gastos com Medicamentos: Considerando o aumento das despesas médicas na terceira idade, os idosos também têm direito à isenção no pagamento de medicamentos de uso contínuo. Esta isenção é aplicável tanto para remédios adquiridos nas Farmácias Populares quanto para aqueles distribuídos gratuitamente em postos de saúde.

Como Solicitar as Isenções

Para acessar essas isenções, os idosos devem tomar a iniciativa de requerê-las. No caso do IPTU, é necessário procurar a prefeitura do município onde o imóvel se localiza, levando a documentação que comprove o atendimento aos critérios estabelecidos.

Quanto à isenção do Imposto de Renda, o benefício é calculado automaticamente pela Receita Federal para quem se enquadra nos limites de renda. Por fim, para medicamentos gratuitos ou com desconto, os idosos devem dirigir-se aos estabelecimentos de saúde ou farmácias participantes do programa, portando os documentos necessários para comprovação.

Demais benefícios para idosos no Brasil

Além das isenções fiscais, os idosos no Brasil têm direito a uma variedade de outros benefícios que visam promover seu bem-estar e autonomia. Entre eles, destaca-se o acesso a programas de saúde específicos, como o acompanhamento e tratamento gratuito em unidades do Sistema Único de Saúde (SUS), e a programas de vacinação prioritária.

Há também benefícios culturais e de lazer, que incluem descontos em cinemas, teatros e eventos culturais, fomentando a integração social e o acesso à cultura. Adicionalmente, políticas de habitação voltadas para os idosos facilitam o acesso a moradias adequadas e seguras, enquanto programas de educação continuada oferecem oportunidades de aprendizado e desenvolvimento pessoal mesmo na terceira idade.

Esses benefícios refletem o compromisso do país em respeitar e valorizar seus cidadãos idosos, proporcionando-lhes os meios para uma vida plena e ativa.

