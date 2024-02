O Pix, desde seu lançamento pelo Banco Central em novembro de 2020, revolucionou as transações bancárias no Brasil. Com a promessa de expandir suas funcionalidades para além das fronteiras, muitos se perguntam sobre a viabilidade do Pix Internacional.

Vamos desvendar as mudanças previstas e como essa inovação pode beneficiar estrangeiros no Brasil e brasileiros no exterior.

PIX fora do Brasil funciona Como mandar dinheiro e receber de fora | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Veja todos os detalhes do Pix para o exterior

Rapidamente aceito pela população, o Pix transformou o jeito de realizar transações, oferecendo envios instantâneos sem custos adicionais. Utilizando chaves únicas como CPF, número de celular ou e-mail, o sistema simplificou pagamentos e transferências. Mas, será que é possível utilizar o Pix fora do Brasil?

Atualmente, o Pix é restrito a transações dentro do território brasileiro, limitando-se a contas de instituições financeiras nacionais. No entanto, o Banco Central brasileiro tem planos ambiciosos para expandir o Pix para transações internacionais. Negociações estão em curso com países vizinhos, visando criar um sistema integrado de pagamentos instantâneos na América Latina.

Pix para o exterior é expectativa para o futuro

A expectativa é que o Pix Internacional seja implementado nos próximos anos, após a aprovação da nova lei cambial. Esse avanço promete facilitar ainda mais as transações financeiras, estendendo os benefícios do Pix para além das fronteiras brasileiras.

Enquanto o Pix Internacional não se torna realidade, existem métodos alternativos para realizar transferências internacionais. Estrangeiros podem utilizar o Pix no Brasil cadastrando números de telefones internacionais em contas bancárias brasileiras. Para envios ao exterior, plataformas como Western Union Brasil e Remitly oferecem serviços rápidos e seguros.

A evolução do Pix para incluir transações internacionais é aguardada com expectativa, prometendo transformar ainda mais o cenário de pagamentos globais. Por enquanto, alternativas confiáveis estão disponíveis para quem precisa movimentar recursos entre países, garantindo que as necessidades financeiras sejam atendidas com eficiência e segurança.

Qual a melhor maneira de enviar e receber dinheiro para o Exterior?

A melhor maneira de enviar e receber dinheiro para o exterior depende de vários fatores, incluindo custo, conveniência, velocidade e segurança. Entre as opções disponíveis, plataformas como PayPal e Payoneer se destacam por sua eficiência e abrangência global.

O PayPal é amplamente reconhecido por sua facilidade de uso e segurança robusta. Permite transações rápidas entre usuários em diferentes países, sendo ideal para pagamentos menores ou transações comerciais.

Sua interface amigável e a capacidade de ligar diversas contas bancárias e cartões de crédito tornam o PayPal uma opção conveniente para muitos usuários internacionais.

Por outro lado, o Payoneer foca em profissionais freelancers e empresas, oferecendo soluções de pagamento internacionais que facilitam o recebimento de pagamentos de clientes e mercados globais. Com o Payoneer, usuários podem receber dinheiro em diversas moedas e transferi-lo diretamente para sua conta bancária local, muitas vezes com taxas mais competitivas do que as oferecidas por bancos tradicionais.

Ambas as plataformas têm seus pontos fortes, e a escolha entre elas deve levar em conta as necessidades específicas do usuário, como o tipo de transação, a frequência dos envios ou recebimentos e as preferências pessoais em relação a taxas e tempos de processamento.

