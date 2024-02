Clientes da Mastercard, atenção: importantes atualizações estão a caminho para os portadores do cartão da rede. Após as recentes mudanças no Sicredi Mastercard Black, o foco agora se volta para o cartão Sisprime, que também está prestes a experimentar alterações significativas em suas políticas.

Tem cartão Mastercard Péssima notícia acaba de ser emitida; e agora | Imagem de Alina Kuptsova por Pixabay

Novas regras para o cartão Sisprime

A partir do dia 5 de março, o cartão Sisprime implementará novas regras para o acesso aos lounges dos aeroportos. Diferentemente das condições atuais, que permitem até três convidados por visita, a nova política permitirá acesso ilimitado apenas ao titular do cartão e a um acompanhante por visita, mantendo-se o LoungeKey como o programa de acesso.

Além disso, uma mudança relevante afetará a emissão de cartões adicionais, que passará a ser restrita a outros cooperados do Sisprime. Essa limitação poderá influenciar diretamente a utilização dos lounges, possivelmente causando descontentamento entre os usuários.

Essas alterações provavelmente repercutirão no posicionamento do cartão Sisprime Black da Mastercard no mercado. Apesar da queda esperada no ranking, ele permanece uma opção valiosa, especialmente por continuar oferecendo acessos ilimitados ao titular, além de um atrativo programa de acumulação de pontos tanto no crédito quanto no débito (2,2 e 0,7 ponto por dólar, respectivamente), com possibilidade de transferência para os programas TudoAzul ou Livelo.

Novidades positivas são anunciadas

Apesar das restrições, o Sisprime planeja introduzir benefícios que prometem melhorar a experiência do usuário. Um destaque é a nova facilidade de converter pontos acumulados no cartão em dinheiro. Esta opção não será uma troca comum, mas sim uma “integralização em Cota Capital”, com potencial de rendimento até 100% da Taxa Selic anual na cooperativa.

Este benefício adicional visa oferecer aos clientes do Sisprime uma forma prática de otimizar suas economias e maximizar as vantagens de usar o cartão, tornando a proposta ainda mais atraente diante das mudanças previstas.

Como aumentar o limite do cartão Mastercard?

Para aumentar o limite do seu cartão Mastercard, é importante adotar algumas estratégias que demonstrem ao emissor do seu cartão a sua capacidade e confiabilidade financeira. Primeiramente, mantenha um histórico positivo de pagamentos, quitando suas faturas em dia ou até mesmo antecipadamente. Isso reforça a percepção de que você é um cliente responsável.

Utilize o seu cartão de forma regular, mas evite atingir o limite máximo. O uso frequente do cartão, associado ao pagamento integral das faturas, sinaliza ao banco que você gerencia bem o seu crédito.

Em paralelo, mantenha suas informações financeiras atualizadas junto à instituição emissora. Um aumento na sua renda pode ser um argumento forte para solicitar um aumento no limite do cartão.

Além disso, construa um relacionamento sólido com o banco ou a instituição financeira emissora do cartão. Isso pode incluir a utilização de outros produtos financeiros que eles oferecem, como contas de poupança, investimentos ou seguros.

Após um período de uso responsável do cartão e de bom relacionamento com o banco, solicite formalmente o aumento do limite através dos canais de atendimento ao cliente, seja por telefone, aplicativo ou pessoalmente em uma agência, apresentando suas razões e possivelmente documentação que justifique o pedido.

Lembre-se de que cada instituição tem suas próprias políticas para aumento de limite, e pode ser necessário passar por uma análise de crédito. Portanto, seja paciente e continue demonstrando um comportamento financeiro prudente.

